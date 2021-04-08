Коболєв відповів, що буде з українською трубою, якщо запустять "Північний потік-2"

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Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв запевняє, що українська газотранспортна система працює незалежно та повноцінно. Є, звісно ризик втрати транзиту російського газу, проте ГТС України вже успішно інтегрувалась в європейський ринок.

Джерело:

"Настоящее время"

Про це Коболєв розповів в інтерв'ю. Голова "Нафтогазу" наголосив, що ГТС успішно вивели з-під управління НАК.

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Зараз ГТС володіє Міністерство фінансів України через компанію "Магістральні газопроводи України". Оператор ГТС працює незалежно та повноцінно,
– розповів Коболєв.

Ризик втрати російського газу, звісно, є

Очільник "Нафтогазу" повідомив, що є можливість втрати російського газу через запуск "Північного потоку-2", проте у 2020 році українська ГТС успішно інтегрувалась в ринок європейського природного газу.

На практиці це означає, що європейські компанії почали користуватись нашою ГТС. Вони використовують її, в першу чергу, для транзиту газу в інші європейські країни, наприклад, з Польщі до Угорщини, з Польщі в Словаччину, зі Словаччини до Угорщини, зі Словаччини в Румунію,
– пояснив Коболєв.

Ще більші обсяги використовуються для закачування газу в українські підземні сховища. За словами очільника "Нафтогазу", газ з Європи подається в Україну, зберігається тут, а потім викачується, експортується в Європу.

Цікаво! Андрій Коболєв також зауважив, що будівництво "Північного потоку-2" можуть не завершити. Для цього необхідно, щоб Вашингтон знову розширив санкції.

Що відомо про "Північний потік-2"?


Росія будує "Північний потік-2" для транспортування газу до Європи в обхід України. Проти проєкту рішуче виступили США. Вашингтон ввів санкції проти компаній, що брали участь у будівництві. Проєкт тимчасово заморозили, проте згодом знову відновили. Нещодавно заявили, що, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%.