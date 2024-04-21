ВЛК для обмежено придатних: яке покарання очікує на тих, хто вчасно не оновить дані

Невдовзі набудуть чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Ухвалена ініціатива, з-поміж іншого, передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Громадяни, у військово-облікових документах яких був вказаний цей статус, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Інакше на них чекають певні обмеження, – інформує 24 Канал.

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Зміни до мобілізаційного законодавства

Закон про мобілізацію №10449, який уже підписав президент, набуде чинності 18 травня 2024 року. Після цього військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні будуть протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника.

Крім того, як ми зазначали вище, "обмежено придатні" зобов'язані будуть повторно пройти ВЛК. А також громадяни, які отримали ІІ-III групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають оновити свої дані та повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності для служби. Це не стосується військовослужбовців.

Більше про нововведення

Військовозобов'язані особи повинні носити з собою військово-облікові документи. Перевірку документів можуть здійснювати працівники ТЦК, прикордонники та поліцейські, а процес може бути зафіксований на відео чи фото.

Нововведення передбачають також відповідальність за невиконання вимог ТЦК. У разі ігнорування повістки, ТЦК може ініціювати адміністративне затримання через Національну поліцію для доставки громадянина до військкомату.

Вручення формальної вимоги про виконання обов'язків військовозобов'язаного вважається здійсненим, якщо повістка отримана під розписку або відмова від отримання зафіксована поштою. Невиконання вимог протягом 10 днів дозволяє ТЦК звернутися до суду.

Добровольці, які самостійно звернуться до ТЦК, можуть отримати відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань. Це дає їм час на підготовку до вступу в лави ЗСУ.

Закон передбачає бронювання від мобілізації для високопосадовців, чиновників категорії "А", голів рад різних рівнів, а також для 50% чиновників категорії "Б" та органів місцевого самоврядування.

Право на бронь мають також співробітники критично важливих для держави підприємств та організацій, зокрема кінцеві бенефіціари, незалежно від їхньої участі в роботі цих підприємств. Працівники культури та медіа також входять до переліку осіб, що мають право на бронь.

Усі, хто не оновлять у відповідний термін свої дані, можуть бути обмежені в отриманні консульських послуг за кордоном (крім отримання посвідчення особи для повернення в Україну). Водночас на них можуть накласти обмеження щодо керування транспортними засобами.