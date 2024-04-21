ВЛК для обмежено придатних: яке покарання очікує на тих, хто вчасно не оновить дані
Невдовзі набудуть чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Ухвалена ініціатива, з-поміж іншого, передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
Громадяни, у військово-облікових документах яких був вказаний цей статус, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Інакше на них чекають певні обмеження, – інформує 24 Канал.
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Зміни до мобілізаційного законодавства
Закон про мобілізацію №10449, який уже підписав президент, набуде чинності 18 травня 2024 року. Після цього військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні будуть протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника.
Крім того, як ми зазначали вище, "обмежено придатні" зобов'язані будуть повторно пройти ВЛК. А також громадяни, які отримали ІІ-III групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають оновити свої дані та повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності для служби. Це не стосується військовослужбовців.
Більше про нововведення
- Військовозобов'язані особи повинні носити з собою військово-облікові документи. Перевірку документів можуть здійснювати працівники ТЦК, прикордонники та поліцейські, а процес може бути зафіксований на відео чи фото.
- Нововведення передбачають також відповідальність за невиконання вимог ТЦК. У разі ігнорування повістки, ТЦК може ініціювати адміністративне затримання через Національну поліцію для доставки громадянина до військкомату.
- Вручення формальної вимоги про виконання обов'язків військовозобов'язаного вважається здійсненим, якщо повістка отримана під розписку або відмова від отримання зафіксована поштою. Невиконання вимог протягом 10 днів дозволяє ТЦК звернутися до суду.
- Добровольці, які самостійно звернуться до ТЦК, можуть отримати відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань. Це дає їм час на підготовку до вступу в лави ЗСУ.
- Закон передбачає бронювання від мобілізації для високопосадовців, чиновників категорії "А", голів рад різних рівнів, а також для 50% чиновників категорії "Б" та органів місцевого самоврядування.
- Право на бронь мають також співробітники критично важливих для держави підприємств та організацій, зокрема кінцеві бенефіціари, незалежно від їхньої участі в роботі цих підприємств. Працівники культури та медіа також входять до переліку осіб, що мають право на бронь.