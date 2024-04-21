ВВК для ограниченно годных: какое наказание ожидает тех, кто вовремя не обновит данные

Вскоре вступят в силу обновления мобилизационного законодательства. Принятая инициатива, среди прочего, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".

Граждане, в военно-учетных документах которых был указан этот статус, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Иначе их ждут определенные ограничения, – информирует 24 Канал.

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Изменения в мобилизационном законодательстве

Закон о мобилизации №10449, который уже подписал президент, вступит в силу 18 мая 2024 года. После этого военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника.

Кроме того, как мы отмечали выше, "ограниченно годные" обязаны будут повторно пройти ВВК. А также граждане, которые получили II-III группы инвалидности после 24 февраля 2022, должны обновить свои данные и повторно пройти медицинский осмотр для установления группы годности для службы. Это не касается военнослужащих.

Больше о нововведениях

Военнообязанные лица должны носить с собой военно-учетные документы. Проверку документов могут осуществлять работники ТЦК, пограничники и полицейские, а процесс может быть зафиксирован на видео или фото.

Нововведения предусматривают также ответственность за невыполнение требований ТЦК. В случае игнорирования повестки, ТЦК может инициировать административное задержание через Национальную полицию для доставки гражданина в военкомат.

Вручение формального требования о выполнении обязанностей военнообязанного считается осуществленным, если повестка получена под расписку или отказ от получения зафиксирован по почте. Невыполнение требований в течение 10 дней позволяет ТЦК обратиться в суд.

Добровольцы, которые самостоятельно обратятся в ТЦК, могут получить отсрочку на два месяца для решения личных вопросов. Это дает им время на подготовку к вступлению в ряды ВСУ.

Закон предусматривает бронирование от мобилизации для чиновников, чиновников категории "А", глав советов разных уровней, а также для 50% чиновников категории "Б" и органов местного самоуправления.

Право на бронь имеют также сотрудники критически важных для государства предприятий и организаций, в частности конечные бенефициары, независимо от их участия в работе этих предприятий. Работники культуры и медиа также входят в перечень лиц, имеющих право на бронь.

Все, кто не обновят в соответствующий срок свои данные, могут быть ограничены в получении консульских услуг за рубежом (кроме получения удостоверения личности для возвращения в Украину). В то же время на них могут наложить ограничения по управлению транспортными средствами.