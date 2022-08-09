У 10 разів гірше, ніж Чорнобиль: що буде, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС

Якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних. Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Оскільки, російські війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти та завдають ударів по самій ЗАЕС і навіть погрожують її підірвати, важливо знати чим обернеться для людства можлива аварія. Про ці наслідки розповіли у Державній агенції з управління зоною відчуження.

Увага російські сили продовжують складувати військову техніку поруч із ядерними реакторами ЗАЕС, – ISW

Можливі наслідки для екології та людства:

Площа потенційної зони відчуження становитиме – до 30 000 км2 ( як 10 Чорнобильських зон відчуження ),

), Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та сільського господарства,

Площа потенційної забрудненої території – до 2 000 000 км2 (площа трьох Україн),

Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України, Росії, Білорусі та Європи,

Кількість ліквідаторів – від 1 мільйон осіб,

Загиблих – десятки тисяч, залежно від кількості людей на території Запорізької області,

Кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 мільйони людей,

Забруднене на неосяжну кількість років Дніпро,

Викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів, водойм. На Україну припаде основна частина викидів.

Важливо розуміти, що викид радіоактивного цезію за можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь і росія,

— зазначили фахівці.

На чому базуються розрахунки експертів

Для оцінки можливих наслідків катастрофи експерти відштовхувалися від характеристик, зафіксованих під час аварії на Чорнобильській АЕС.За їхніми словами, важливим чинником порівняння є кількість ядерного палива.

На четвертому енергоблоці, що вибухнув у 1986 році, було близько 2000 паливних збірок, тоді як на ЗАЕС у 6 реакторах і сховищі відпрацьованого палива їх до 18 000.

Тож, ймовірні наслідки підриву росіянами електростанції в Енергодарі можуть бути у 10 разів більшими, ніж у Чорнобилі.

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