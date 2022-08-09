У 10 разів гірше, ніж Чорнобиль: що буде, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС
Джерело:Енергоатом
Якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних. Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.
Оскільки, російські війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти та завдають ударів по самій ЗАЕС і навіть погрожують її підірвати, важливо знати чим обернеться для людства можлива аварія. Про ці наслідки розповіли у Державній агенції з управління зоною відчуження.
Увага російські сили продовжують складувати військову техніку поруч із ядерними реакторами ЗАЕС, – ISW
Можливі наслідки для екології та людства:
- Площа потенційної зони відчуження становитиме – до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження),
- Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та сільського господарства,
- Площа потенційної забрудненої території – до 2 000 000 км2 (площа трьох Україн),
- Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України, Росії, Білорусі та Європи,
- Кількість ліквідаторів – від 1 мільйон осіб,
- Загиблих – десятки тисяч, залежно від кількості людей на території Запорізької області,
- Кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 мільйони людей,
- Забруднене на неосяжну кількість років Дніпро,
- Викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів, водойм. На Україну припаде основна частина викидів.
Важливо розуміти, що викид радіоактивного цезію за можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь і росія,
— зазначили фахівці.
На чому базуються розрахунки експертів
Для оцінки можливих наслідків катастрофи експерти відштовхувалися від характеристик, зафіксованих під час аварії на Чорнобильській АЕС.За їхніми словами, важливим чинником порівняння є кількість ядерного палива.
На четвертому енергоблоці, що вибухнув у 1986 році, було близько 2000 паливних збірок, тоді як на ЗАЕС у 6 реакторах і сховищі відпрацьованого палива їх до 18 000.
Тож, ймовірні наслідки підриву росіянами електростанції в Енергодарі можуть бути у 10 разів більшими, ніж у Чорнобилі.
Ядерний шантаж росії: що відбувається на ЗАЕС
- 5 серпня, росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Після другого обстрілу теж зафіксовано три "прильоти": росіяни знову влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Ввечері 6 серпня окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- В Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ визнали, що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
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