Чекаємо своїх удома, – боєць "Азову" емоційно про повернення полонених

У російському полоні перебуває понад 900 бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" НГУ, які билися у Маріуполі. Військові у російській неволі уже майже 2 роки.

Боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк заявив 24 Каналу, що вони роблять усе, що можуть. Він додав, що найбільше, що можуть зробити для полонених, – це, напевно, зустріти й підтримати – максимально повернутися у цей світ.

Дивіться також Знайшли серед гори мертвих тіл, – Суботіна з "Азову" про поранення під час оборони Маріуполя

"Хлопці роблять те, що можуть зробити. Ми чекаємо своїх удома. Ми готові поїхати у будь-який момент забрати їх і підтримати, адже ми уже цей шлях пройшли", – наголосив Ігнатюк.

Адже чим більше часу спливає, тим важче стає багатьом українським військовим, які перебувають у полоні ворога.

Акції на підтримку військовополонених

Оборону Маріуполя та "Азовсталі" у 2022-му році "азовці" тримали у складі полку. Однак у 2023-му році "Азов" став бригадою "Гвардії наступу".

Тим часом у містах України регулярно проходять акції на підтримку захисників Маріуполя та інших військових, цивільних заручників Росії. На думку "Спайдера", такі акції важливі. Це і про "крик" до світу про військовополонених, і спілкування їхніх родичів, які підтримують один одного.

Однак військові не завжди мають час потрапити на більшість таких акцій. Утім туди приходить дуже багато різних підрозділів. Особливо бере участь багато тих, хто побував у російському полоні.

Напевно, не так соромно буде перед пацанами, які досі сидять, адже ми робили усе, що могли. Усе, що вирішується у кабінетах – нам невідомо. Ми не можемо на це впливати й прийти сказати: "Чому я, а не він? Чому не той? А де мій друг?". Це все треба говорити, звичайно. Для цього є роботи, які ведуться, але я ж не можу знати, що там відбувається,

– сказав боєць "Азову".

"Азов" у полоні Росії