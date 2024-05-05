Ждем своих дома, – боец "Азова" эмоционально о возвращении пленных

В российском плену находится более 900 бойцов 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ, которые сражались в Мариуполе. Военные в российской неволе уже почти 2 года.

Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк заявил 24 Каналу, что они делают все, что могут. Он добавил, что больше всего, что могут сделать для пленных, – это, наверное, встретить и поддержать – максимально вернуться в этот мир.

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"Ребята делают то, что могут сделать. Мы ждем своих дома. Мы готовы поехать в любой момент забрать их и поддержать, ведь мы уже этот путь прошли", – отметил Игнатюк.

Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится многим украинским военным, которые находятся в плену врага.

Акции в поддержку военнопленных

Оборону Мариуполя и "Азовстали" в 2022-м году "азовцы" держали в составе полка. Однако в 2023-м году "Азов" стал бригадой "Гвардии наступления".

Тем временем в городах Украины регулярно проходят акции в поддержку защитников Мариуполя и других военных, гражданских заложников России. По мнению "Спайдера", такие акции важны. Это и про "крик" к миру о военнопленных, и общение их родственников, которые поддерживают друг друга.

Однако у военных не всегда есть время попасть на большинство таких акций. Впрочем, туда приходит очень много различных подразделений. Особенно участвует много тех, кто побывал в российском плену.

Наверное, не так стыдно будет перед пацанами, которые до сих пор сидят, ведь мы делали все, что могли. Все, что решается в кабинетах – нам неизвестно. Мы не можем на это влиять и прийти сказать: "Почему я, а не он? Почему не тот? А где мой друг?". Это все надо говорить, конечно. Для этого есть работы, которые ведутся, но я же не могу знать, что там происходит,

– сказал боец "Азова".

"Азов" в плену России