Ждем своих дома, – боец "Азова" эмоционально о возвращении пленных
В российском плену находится более 900 бойцов 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ, которые сражались в Мариуполе. Военные в российской неволе уже почти 2 года.
Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк заявил 24 Каналу, что они делают все, что могут. Он добавил, что больше всего, что могут сделать для пленных, – это, наверное, встретить и поддержать – максимально вернуться в этот мир.
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"Ребята делают то, что могут сделать. Мы ждем своих дома. Мы готовы поехать в любой момент забрать их и поддержать, ведь мы уже этот путь прошли", – отметил Игнатюк.
Ведь чем больше времени проходит, тем тяжелее становится многим украинским военным, которые находятся в плену врага.Обратите внимание! Оборону Мариуполя и "Азовстали" в 2022-м году "азовцы" держали в составе полка. Однако в 2023-м году "Азов" стал бригадой "Гвардии наступления".
Акции в поддержку военнопленных
Тем временем в городах Украины регулярно проходят акции в поддержку защитников Мариуполя и других военных, гражданских заложников России. По мнению "Спайдера", такие акции важны. Это и про "крик" к миру о военнопленных, и общение их родственников, которые поддерживают друг друга.
Однако у военных не всегда есть время попасть на большинство таких акций. Впрочем, туда приходит очень много различных подразделений. Особенно участвует много тех, кто побывал в российском плену.
Наверное, не так стыдно будет перед пацанами, которые до сих пор сидят, ведь мы делали все, что могли. Все, что решается в кабинетах – нам неизвестно. Мы не можем на это влиять и прийти сказать: "Почему я, а не он? Почему не тот? А где мой друг?". Это все надо говорить, конечно. Для этого есть работы, которые ведутся, но я же не могу знать, что там происходит,
– сказал боец "Азова".
"Азов" в плену России
- Командир "Азова" Денис Прокопенко рассказывал, что оккупанты применяют к военнопленным азовцам все возможные виды пыток. Враг издевается над бойцами психологически и физически. Страна-агрессор пытается "судить" украинских защитников. Это Россия делает для того, чтобы улучшить свои позиции в процессе обменов пленными.
- Так недавно россияне "приговорили" к 18 годам Владислава Плахотника. Оккупанты его признали "виновным" в том, что он якобы является участником "террористической организации". Такой оккупанты считают "Азов".
- В то же время по словам командира "Азова", с начала полномасштабного вторжения "азовцев" обменивали лишь несколько раз. Так, в частности, 31 января удалось освободить из российского плена двух бойцов 12 бригады "Азов". Всего тогда домой вернули 207 защитников.