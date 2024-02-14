Ми будемо змушені погодитись: ексміністр сказав, у що може перетворитись Формула миру

11 жовтня 2022 року Володимир Зеленський озвучив лідерам країн G7 Формулу миру для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії.

Також проєкт договору передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни. Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів 24 Каналу, у що може перетворитись Формула миру.

Цікаво З якими державами Україна підпише наступні історичні безпекові угоди: деталі вражають

Раніше Офіс Президента вже представляв своє бачення безпекових гарантій для України – "Київський безпековий договір". Однак документ не знайшов підтримки широкого загалу. Потрібно сподіватися, що теперішній проєкт схвалять якомога більше держав.

Коли ми говоримо з великою кількістю країн, треба розуміти, що в результаті ми будемо вимушені погодитися на таке положення цього документа, яке задовольнить всіх. Приміром, 60%. Я боюся, що його гострі кути, які ми мали спеціально закласти у фундамент цієї безпеки, будуть "розмиті" необхідністю всіх задовольнити коментарем,

– сказав ексміністр закордонних справ.

Тут завжди є баланс. Або ти рухаєшся з кількома країнами, які тебе підтримують, або кидаєшся по всьому світу, намагаючись отримати максимальну підтримку. В останньому випадку безпекові гарантії зменшують свою якість.

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Про двосторонні домовленості

Українська Формула миру складається зпунктів:

Володимир Зеленський під час поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію з 16 до 18 лютого також повинен відвідати низку європейських держав, зокрема Францію, Німеччину та Велику Британію. На форумі йтиметься про гарантії безпеки для України та імовірну оборону підтримку.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що будь-яка ініціатива на цьому напрямку надзвичайно важлива для нашої держави. Чим більше країн про це говорять та намагаються розв'язати проблему, тим краще для усіх нас.

Двосторонні домовленості, які ми намагаємося укласти, логічним шляхом перетворилися в колективні угоди. Україна досі не просунулася на цьому шляху, тому доводиться шукати інші варіанти, історично повертаючись назад.

Ми намагаємося будувати трикутник – Польща, Україна, Велика Британія. Ми намагаємося будувати двосторонні відносини. І першим став Лондон, хоча зі всіма країнами ведемо домовленості,

– наголосив Вадим Пристайко.

З одного боку, якщо у двосторонніх домовленостях сказано, що на нашій стороні виступить якась держава, але під час наступного нападу Росії, то треба чесно визнати – зараз нам це не допоможе. З іншого боку, якщо в угоді є конкретні постачання озброєнь та зобов'язання по фінансовій підтримці – це те, над чим потрібно працювати.

Що відомо про гарантії безпеки для України

Після підписання безпекової угоди з Великою Британією наша держава розпочала двосторонні переговори з Румунією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Країна стала 9 державою, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори. Наразі сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Франція стане ще однією країною, яка підпише з Україною безпекову угоду. Макрон переконаний, що 2024 року європейці мають спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не може і не повинна перемогти в Україні.

Також Україна та Німеччина у лютому можуть підписати угоду про гарантії безпеки. За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.