Криза іномовлення або де шукати справедливості: що має змінитися після відставки Ткаченка

В умовах, коли кожна гривня важлива, Україна витрачає чималі кошти на те, що ніхто насправді не дивиться, а до того ж спонсорує олігархічні медіа. Такий порядок ввів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Та чи зміниться щось після його відставки?

27 липня 2023 року Верховна Рада проявила нечувану для себе одностайність та 321 голосами відправила у відставку міністра культури Олександра Ткаченка. 24 Канал вирішив нагадати читачам, що було не так з багатьма аспектами його діяльності, зокрема, у сфері інформаційної політики.

До теми Олександру Ткаченку показали на вихід: все, що відомо про його кар’єру, роботу в уряді, скандали

Ткаченко, на вихід

Відомий медійник залишився без роботи через спробу спродюсувати за державні гроші власну версію "бенкету під час чуми", а саме телепроєкти важковаговиків вітчизняного серіалобудівництва – Film.ua, "Алхаб" (колишній "Стар Медіа"), продакшни холдингів олігархів Коломойського "1+1 Медіа", Пінчука StarLightMedia тощо.

Флагманом усього цього сюру став серіал Юрія Горбунова про одіозного аграрія Олександра Поворознюка, власника футбольного клубу "Інгулець". Горбунов відомий своєю спеціалізацією по "малоросійських проєктах", що органічно поєднують крінж, несмак та шароварщину. І саме цей факт, а також наявність державних коштів у період воєнного часу спровокували потужний скандал.

Громадськість справедливо обурилась та домоглася усунення міністра культури, який все це благословив високими словами про необхідність "реалізувати інформаційну політику держави та задовольнити культурні потреби аудиторії". Для кращого розуміння останньої фрази міністра необхідно просто згадати про власника ФК "Інгулець", його кримінальне минуле та лексикон.

Контролювала склад конкурсної комісії, що проводила "пітчінг для своїх" на 448 мільйонів гривень, "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) на чолі з соратницею Ткаченка Юлією Островською. Нині ж очільниця МПІУ "чомусь" побоюється називати імена членів комісії, мотивуючи це безпековими моментами.

Принаймні, саме так Островська відповіла на запит УП:

Персональний склад комісії ми не будемо розкривати. Це пов'язано з безпекою цих людей, оскільки за останні дні наші співробітники, чиї дані були в документах на Prozorro, вже отримали низку особистих погроз.

"Все своїм"

Та міністр культури України ще й міністр інформаційної політики, про що, на жаль, часто забувають. Дарма, адже, перед "дерибаном" державних коштів у форматі "для своїх" на серіали та серіальчики пан Ткаченко здійснив практично те ж саме й практично з тими самими персонажами, але в інформаційному полі.

Так, мовиться про телеканал іномовлення Freedom, яким опікується "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) на чолі з тою самою Юлією Островською, а також медіагрупи StarlightMedia, "Інтер" і 1+1 media (раніше ще одним учасником була олігархічна медійна група Ахметова, який своїм рішенням закрив власну ТБ-імперію).

Варто ознайомитися Іномовлення "для своїх": як керівництво каналу FreeДом створило закритий клуб для "обраних"

Мовлення Freedom також організовано за принципом – "свої та для своїх":

До марафону допущені тільки "свої" (згадані StarlightMedia, "Інтер" і 1+1 media), за роботу отримують державні кошти при максимальних і часто не ринкових тарифах – близько 60 тисяч гривень за годину.

близько 60 тисяч гривень за годину. Фактично це є державною субсидією для олігархічних медіагруп та каналів, членів закритого клубу.

При цьому, сама пані Островська ледь не в кожному інтерв’ю скаржиться на кризу в телеіндустрії та відсутність теле- та кіновиробництва. Тобто виникає ситуація, коли державні субсидії виробникам контенту узурпували ті, кому вони найменше потрібні.

Для кого працює Freedom?

Бюджет-2023 передбачає понад 1,4 мільярда на канали "Дом" та Freedom, а також на компенсацію за вироблений контент. При цьому, іншим учасникам ринку запропоновано "розв'язувати власні проблеми самостійно".

А "свіжа кров" проєкту Freedom зовсім не завадила – нині канал фактично працює сам для себе та абсолютно точно не виконує поставлених завдань – робити все, щоб росіяни та білоруси нарешті прозріли.

А зробити це дуже важко, коли мовлення каналу обмежене, а ролики на youTube не мають попиту, не промотуються та справляють враження таких, що нікому не потрібні. Статистика в сотні переглядів у більшості сюжетів і лише рідкісні вкраплення хітів з 4-значною кількістю переглядів говорять самі за себе.

Найбільшим хітом за останній час на каналі стало включення експерта Миколи Маломужа про атаку дронів на Москву – 31 тисяча переглядів – це рекорд, за яким порожнеча. При цьому зоряний час цього фахівця відбувся ще в лютому 2016 року в ефірі нині закритого за антиукраїнську пропаганду каналу "112 Україна".

Мільярди в діджиталі

При цьому, дійсно цікаві проєкти Freedom, а їх чимало, виглядають немов сироти. Наприклад, документальний серіал "Сокровища нации" про колоніальну політику Росії ніхто не дивиться.Так, у ролика про пограбування росіянами Казані лише 5,2 тисячі переглядів за 3 тижні на YouTube. Про влаштований Москвою геноцид башкирів за 9 днів на YouTube подивилися лише 4,5 тисячі разів. Погодьтеся, це зовсім не той результат, яким варто пишатися та сподіватися на бодай який ефект.

Цікаво, що сам Ткаченко, схоже, проблеми не бачить, а навпаки дуже втішається успіхами Freedom. У березні 2023 року міністр розповідав про мільярди переглядів та постійне попадання в тренди YouTube у Росії, Казахстані, Білорусі, Німеччині, Узбекистані.

Коли ми працюємо над забороною російських каналів у світі та врешті-решт це робимо, маємо запропонувати свій продукт донесення інформації російською мовою. Так FreeДом став на передовій боротьби з російською дезінформацією у світі. Дякую всій команді. Ви робите важливу роботу, можливо ще не всім зрозумілу сьогодні, але ту, яку в перспективі точно оцінять всі,

– міністр Ткаченко про Freedom, березень 2023 року.

Переконатися в "успіхах" ткаченкового іномовлення за наші з вами гроші (бо фінансування йде з податків) може кожен – достатньо просто відвідати сторінку каналу на YouTube і пошукати заховані Ткаченко мільярди в діджиталі. Таким чином робота Freedom дійсно не всім зрозуміла сьогодні, проте за жодну перспективу не йдеться.

У той час, коли Freedom страждає, мучиться, але продовжує пожирати "кактус державного фінансування", є готове та цілком успішне рішення.Весь цей час, коли МПІУ неефективно тринькає державні гроші і фактично ллє інформаційну воду у пісок,

До теми YouTube 24 Каналу очолює рейтинг усіх каналів України та серед лідерів у світі

YouTube 24 Каналу очолює рейтинг усіх каналів України та серед лідерів у світі, його кількість підписників давно перевалила за 5 мільйонів і серед них дуже багато тих, хто не бажає бути спільниками Путіна та Лукашенка.

Так, мова про цільову аудиторію каналу Freedom, до якої він не може чи не хоче достукатися. Найстрашніше, що при цьому менеджмент МПІУ така ситуація влаштовує, адже гроші йдуть, "свої" задоволені, а інших просто не питають.

Чи може така ситуація змінитись? Цілком. Наразі маємо нового тимчасового очільника Міністерства культури та інформаційної політики.

Якщо Ростислав Карандєєв бажає прикрити ткаченкову "годівничку для своїх" та зробити проєкт, що вмирає, дійсно ефективним, він має діяти. Або чекати, коли на нього повісять за провал імені Ткаченка та Островської усіх собак. І тоді вже легендарний флешмоб "Шокер" авторства пана Ткаченка пошириться на пана Карандєєва.