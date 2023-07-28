Відповідне рішення прийняли 28 липня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Мельничук розповів, що 28 липня Кабінет міністрів України звільнив:

Олександра Поліщука з посади заступника Міністра оборони України;

Тетяну Ємельянову з посади першого заступника Голови Державної архівної служби України.

Тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича,

– зазначив представник Кабміну у Верховній Раді.

Варто зауважити, що раніше Карандєєв був першим заступником Олександра Ткаченка, якого парламент звільнив напередодні.

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Коротка біографія Ростислава Карандєєва

Ростислав Карандєєв – український політичний діяч, депутат Київради II, III та IV скликань. Народився 22 червня 1972 у Києві.

15 липня 2020 року він став першим заступником міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. З лютого по липень 2020 року працював радником Керівника Офісу Президента України.

До цього Карандєєв був радником та заступником у:

В'ячеслава Кириленка, 14-го Міністра культури України (2 грудня 2014 – 14 квітня 2016),

Євгена Нищука, 15-го Міністра культури (14 квітня 2016 – 29 серпня 2019).

Детальніше ознайомитися з усіма посадами Карандєєв можна на сайті міністерства.

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