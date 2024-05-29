Зміна позиції Макрона і Шольца щодо ударів по Росії може мати суттєві наслідки, – FT

Німеччина та Франція змінили свою позицію щодо використання Україною західної зброї по об'єктах на території Росії. Таке рішення може мати суттєві наслідки.

Еманнуель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ударів по території Росії. Цю позицію, ймовірно, підтримав і Шольц.

Читайте також Макрон планує представити план розміщення військових інструкторів Франції в Україні

Зміна позиції західних лідерів

Цього тижня Володимир Зеленський приїхав до Європи з метою отримати як додаткове озброєння, так і дозвіл використовувати його для ураження цілей у Росії. За словами журналістів FT, президент "буде приємно задоволений результатом".

Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки Росія використовує свої можливості, що переважають. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів,

– ідеться в матеріалі.

Видання повідомляє, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив.

Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, але вони не мають права бити туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе",

– сказав Макрон на пресконференції.

Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, також сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.

Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі,

– підсумовують аналітики.

Що кажуть про удари по Росії інші світові лідери

Попередньо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу та інших союзників, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.

На заклик уже відгукнулися кілька країн. Зокрема, генсека підтримав міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Зокрема, він наголосив, що "згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника".

Також підтримали Столтенберга президент Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Водночас перша країна, яка скасувала обмеження на застосування зброї, була Велика Британія.

Відповідь Шольца не дає чіткого розуміння, чи підтримує він позицію президента Франції. Ба більше, раніше канцлер неодноразово публічно виступав проти ударів по об'єктах всередині Росії.