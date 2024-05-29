Изменение позиции Макрона и Шольца относительно ударов по России может иметь значительные последствия, – FT

Германия и Франция изменили свою позицию относительно использования Украиной западного оружия по объектам на территории России. Такое решение может иметь значительные последствия.

Эманнуэль Макрон считает, что союзникам Украины стоит разрешить использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России. Эту позицию, вероятно, поддержал и Шольц.

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Изменение позиции западных лидеров

На этой неделе Владимир Зеленский приехал в Европу с целью получить как дополнительное вооружение, так и разрешение использовать его для поражения целей в России. По словам журналистов FT, президент "будет приятно доволен результатом".

После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои превосходящие возможности. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей,

– говорится в материале.

Издание сообщает, что после месяцев споров в западных столицах, которые запрещали Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв.

Как объяснить Украине, что нужно защищать свои города, но они не имеют права бить туда, откуда летят ракеты? Это как будто мы говорим им: "Мы даем вам оружие, но вы не можете использовать его, чтобы защитить себя,

– сказал Макрон на пресс-конференции.

Шольц, который был одним из самых сдержанных западных лидеров в этом вопросе, также сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.

Изменение позиции двух крупнейших военных держав ЕС может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве,

– заключают аналитики.

Что говорят об ударах по России другие мировые лидеры

Предварительно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса и других союзников, которые передают Украине оружие, позволить использовать его на территории России.

На призыв уже откликнулись несколько стран. В частности, генсека поддержал министр обороны Швеции Пол Йонсон. В частности, он отметил, что "согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника".

Также поддержали Столтенберга президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала. В то же время первой страной, которая отменила ограничения на применение оружия, была Великобритания.

Ответ Шольца не дает четкого понимания, поддерживает ли он позицию президента Франции. Более того, что ранее канцлер неоднократно публично выступал против ударов по объектам внутри России.