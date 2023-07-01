Окупанти застосовують нову тактику на Півдні: в ОК "Південь" окреслили загрозу

Наразі росіяни дещо змінили тактику на Півдні. Окупанти шукають нові варіанти атак, тому що попередня тактика не працювала.

На півдні України окупанти повернулись до атак керованими авіабомбами та ударними БПЛА типу "Ланцет". Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру ОК "Півдня" Наталія Гуменюк.

Дивіться також Вишуковують нові об'єкти, – Гуменюк попередила українців щодо нових ракетних атак

Що відомо про нову тактику на Півдні

Гуменюк повідомила, що до цього російські загарбники витримували певну паузу, проте тактична авіація знов активізувалася. Так само знову почастішали атаки ударними безпілотниками типу "Ланцет".

Вона вважає, що такі дії окупантів можуть бути пов'язані з нестачею боєприпасів.

Це говорить про те, що вони мають певні складнощі з роботою артилерії. Також це може свідчити про те, що ворог певний час бере тактичну паузу для того, щоб вилаштувати нову тактику. Вони бачать, що попередня тактика успіхів не мала,

– розповіла представниця ЗСУ.

Вона зазначила, що ЗСУ добре відпрацювали по складах ворога. Також відбувався підрив ворожої логістики.

Що відбувається на лівому березі Херсонської області

Гуменюк розповіла, що лівий берег Херсонської області все ще потерпає від наслідків техногенної повені після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. При цьому окупанти зашкодили й собі, тому що тепер не всюди вони можуть повернутися на позиції.

Змінилася географія замінування, яку вони знали. Зараз вода розкидала міни по зовсім інших позиціях. Вони змушені спочатку проводити розмінування, а потім повернення,

– сказала Гуменюк.

Окупанти шукають нові цілі для атак