Оккупанты применяют новую тактику на Юге: в ОК "Юг" очертили угрозу

В настоящее время россияне несколько изменили тактику на Юге. Оккупанты ищут новые варианты атак, потому что предыдущая тактика не работала.

На юге Украины оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами и ударными БпЛА типа "Ланцет". Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного прессцентра ОК "Юга" Наталья Гуменюк.

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Что известно о новой тактике на Юге

Гуменюк сообщила, что до этого российские захватчики выдерживали определенную паузу, однако тактическая авиация снова активизировалась. Также снова участились атаки ударными беспилотниками типа "Ланцет".

Она считает, что такие действия окупантов могут быть связаны с нехваткой боеприпасов.

Это говорит о том, что у них есть определенные сложности с работой артиллерии. Также это может свидетельствовать о том, что враг определенное время берет тактическую паузу для того, чтобы выстроить новую тактику. Они видят, что предыдущая тактика успехов не имела,

– рассказала представитель ВСУ.

Она отметила, что ВСУ хорошо отработали по складам врага. Также происходил подрыв вражеской логистики.

Что происходит на левом берегу Херсонской области

Гуменюк рассказала, что левый берег Херсонской области все еще страдает от последствий техногенного наводнения после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС. При этом оккупанты повредили и себе, потому что теперь не всюду они могут вернуться на позиции.

Изменилась география заминирования, которую они знали. Сейчас вода разбрасывала мины по совсем другим позициям. Они вынуждены сначала проводить разминирование, а затем возвращение,

– сказала Гуменюк.

Оккупанты ищут новые цели для атак