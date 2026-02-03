В Антикорупційному центрі назвали головні перешкоди для вступу України до ЄС у 2027 році

Президент України Володимир Зеленський називає 2027 рік як можливий термін вступу нашої держави до Євросоюзу. Однак насправді Україна не зможе стати членом ЄС за два роки.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець озвучила 24 Каналу думку, що на вступ України до ЄС немає політичної волі. Адже не проводяться важливі для цього реформи.

Читайте також Чи може Україна стати членом ЄС вже у 2027 році: політолог вказав на важливі деталі

"Я більш ніж впевнена, що ми за умовні два роки не увійдемо до ЄС. Одна єдина причина – я не бачу політичної волі в Офісі Президента та парламенті на те, щоб провести ці антикорупційні реформи та в правоохоронній сфері, які вимагають в ЄС", – сказала вона.

Які реформи потрібно провести?

Мартина Богуславець зазначила, що вже є спроби фейкових реформ, законопроєктів. Зокрема, в Національній поліції, ми це відслідковуємо. Можливо, вони будуть щодо Генеральної прокуратури та ДБР. Однак Євросоюз цього не зарахує.

ЄС на це не погодиться. Без реформування в антикорупційній сфері, посилення НАБУ і САП, незалежна експертиза для НАБУ, реформа ДБР, Генеральної прокуратури, поліції, очищення судової та правоохоронної реформи, без справжніх реформ та справжнього очищення цих інституцій ЄС ніколи не дозволить, щоб Україна стала державою-членом,

– підкреслила вона.

За словами голови Антикорупційного центру "Межа", для цього потрібно звільнити керівника ДБР Олексія Сухачова, а нового обрати на прозорому конкурсі. Також варто звільнити Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Він має бути звільнений Верховною Радою або в односторонньому порядку відсторонений Зеленським, тому що воєнний стан дозволяє. Має бути обраний на прозорому конкурсі. Цього вимагає ЄС. Тому про який вступ до Євросоюзу ми говоримо? Якщо насамперед ці люди залишаються на посадах,

– наголосила Богуславець.

Наприклад, в ЄС ще два роки тому сказали обирати керівника Національної поліції на прозорому конкурсі. Тому що майже 80% корупційних злочинів розслідує не НАБУ, а саме поліція. НАБУ розслідує виключно топ-корупцію.

Я знаю, що в лавах правоохоронців, прокурорів є люди, які працюють незалежно, намагаються боротися проти системи, які отримують копійки, намагаються залишатися працювати у системі без відкатів, без хабарів. Нехай такі люди подаються на конкурс та стають керівниками правоохоронних органів,

– додала голова Антикорупційного центру "Межа".

Вступ України до ЄС: останні новини