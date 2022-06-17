Щонайменше 20 "фільтраційних" таборів, а також в'язниць функціонують на окупованих територіях

Російські загарбники усе більше наближаються до часів Другої світової війни. Інакше просто неможливо пояснити створення понад 20 "фільтраційних" таборів на окупованих територіях.

На цьому під час засідання Ради ОБСЄ наголосив Євген Цимбалюк, передає 24 канал. Нагадаємо, що він – постійний представник України при міжнародних організаціях.

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Окупанти утримують людей у "фільтраційних" таборах

Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 "фільтраційних" таборів і в'язниць,

– підкреслив Цимбалюк.

Крім того, він нагадав про в'язницю, яка отримала назву "Ізоляція". Її ворог облаштував у тимчасово окупованому Донецьку. Нагадаємо, що жахіття, пережиті у цій тюрмі, розповів журналіст Станіслав Асєєв у своїй книзі "Світлий шлях: Історія одного концтабору".

Цимбалюк наголосив, що в Україні знають, які жахіття там відбуваються. І що ворог не зможе приховати ті злочини, які він продовжує чинити з українцями.

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні", – наголосив він.

Людей продовжують викрадати

Крім того, представник України доповів присутнім про інші не менш кричущі порушення прав людини з боку Росії. Мовиться про катування, гендерне насильство, викрадення.

Останнє країна-агресорка регулярно використовує. З допомогою цього методу вона намагається буквально зламати волю мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Якщо говорити про територіальний поділ, то тут усе доволі прогнозовано. Наразі лідерами серед українських областей з викрадання мирних мешканців є Херсонська та Запорізька. Там, зі слів правозахисників, найбільше людей вивозять у невідомому напрямку, щоб катувати та схиляти до співпраці з ворогами.

На днях російські загарбники захопили головний корпус Херсонського університету. Крім того, вони викрали проректора навчального закладу Максима Вінника. Відомо, що затримати проректора наказала колаборантка Тетяна Томіліна. Власне, їй і приписують керування захопленням головного корпусу університету.

Наразі доля Максима Вінника невідома. Водночас колеги проректора зауважили, що він – людина з інвалідністю. Тож йому необхідний постійний догляд медичних працівників, а також допомога. Але сумнівно, що на це зважатимуть окупанти.

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