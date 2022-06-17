По меньшей мере 20 "фильтрационных" лагерей, а также тюрем функционируют на оккупированных территориях

Российские захватчики все больше приближаются ко временам Второй мировой войны. Иначе просто невозможно объяснить создание более 20 "фильтрационных" лагерей на оккупированных территориях.

Это во время заседания Совета ОБСЕ отметил Евгений Цымбалюк, передает 24 канал. Напомним, что он – постоянный представитель Украины при международных организациях.

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Оккупанты удерживают людей в "фильтрационных" лагерях

Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 "фильтрационных" лагерей и тюрем,

– подчеркнул Цымбалюк.

Кроме того, он напомнил о тюрьме, получившей название "Изоляция". Ее враг обустроил во временно оккупированном Донецке. Напомним, что ужасы, пережитые в этой тюрьме, рассказал журналист Станислав Асеев в своей книге "Светлый путь: История одного концлагеря".

Цымбалюк подчеркнул, что в Украине знают, какие ужасы там происходят. И что враг не сможет скрыть те преступления, которые он совершает с украинцами.

"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул он.

Людей продолжают угонять

Кроме того, представитель Украины доложил присутствующим о других не менее вопиющих нарушениях прав человека со стороны России. Речь идет о пытках, гендерном насилии, похищении.

Остальное страна-агрессорка регулярно использует. С помощью этого метода он пытается буквально сломать волю жителей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Если говорить о территориальном разделении, то здесь все прогнозируемо. В настоящее время лидерами среди украинских областей похищения мирных жителей Херсонская и Запорожская. Там, по словам правозащитников, больше людей вывозят в неизвестном направлении, чтобы пытать и склонять к сотрудничеству с врагами.

Днями российские захватчики захватили главный корпус Херсонского университета. Кроме того, они похитили проректора учебного заведения Максима Винника . Известно, что задержать проректора приказала коллаборант Татьяна Томилина. Собственно, ему и приписывают управление захватом главного корпуса университета.

Пока судьба Максима Винника неизвестна. В то же время коллеги проректора отметили, что он человек с инвалидностью. Поэтому ему необходим постоянный уход за медицинскими работниками, а также помощь. Но сомнительно, что это будут учитывать кафиры.

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