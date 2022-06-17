Это во время заседания Совета ОБСЕ отметил Евгений Цымбалюк, передает 24 канал. Напомним, что он – постоянный представитель Украины при международных организациях.

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Оккупанты удерживают людей в "фильтрационных" лагерях

Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 "фильтрационных" лагерей и тюрем,

– подчеркнул Цымбалюк.

Кроме того, он напомнил о тюрьме, получившей название "Изоляция". Ее враг обустроил во временно оккупированном Донецке. Напомним, что ужасы, пережитые в этой тюрьме, рассказал журналист Станислав Асеев в своей книге "Светлый путь: История одного концлагеря".

Цымбалюк подчеркнул, что в Украине знают, какие ужасы там происходят. И что враг не сможет скрыть те преступления, которые он совершает с украинцами.

"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул он.

Людей продолжают угонять

Кроме того, представитель Украины доложил присутствующим о других не менее вопиющих нарушениях прав человека со стороны России. Речь идет о пытках, гендерном насилии, похищении.

Остальное страна-агрессорка регулярно использует. С помощью этого метода он пытается буквально сломать волю жителей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Если говорить о территориальном разделении, то здесь все прогнозируемо. В настоящее время лидерами среди украинских областей похищения мирных жителей Херсонская и Запорожская. Там, по словам правозащитников, больше людей вывозят в неизвестном направлении, чтобы пытать и склонять к сотрудничеству с врагами.

Днями российские захватчики захватили главный корпус Херсонского университета. Кроме того, они похитили проректора учебного заведения Максима Винника . Известно, что задержать проректора приказала коллаборант Татьяна Томилина. Собственно, ему и приписывают управление захватом главного корпуса университета.

Пока судьба Максима Винника неизвестна. В то же время коллеги проректора отметили, что он человек с инвалидностью. Поэтому ему необходим постоянный уход за медицинскими работниками, а также помощь. Но сомнительно, что это будут учитывать кафиры.

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