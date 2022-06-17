На цьому під час засідання Ради ОБСЄ наголосив Євген Цимбалюк, передає 24 канал. Нагадаємо, що він – постійний представник України при міжнародних організаціях.

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Окупанти утримують людей у "фільтраційних" таборах

Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 "фільтраційних" таборів і в'язниць,

– підкреслив Цимбалюк.

Крім того, він нагадав про в'язницю, яка отримала назву "Ізоляція". Її ворог облаштував у тимчасово окупованому Донецьку. Нагадаємо, що жахіття, пережиті у цій тюрмі, розповів журналіст Станіслав Асєєв у своїй книзі "Світлий шлях: Історія одного концтабору".

Цимбалюк наголосив, що в Україні знають, які жахіття там відбуваються. І що ворог не зможе приховати ті злочини, які він продовжує чинити з українцями.

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні", – наголосив він.

Людей продовжують викрадати

Крім того, представник України доповів присутнім про інші не менш кричущі порушення прав людини з боку Росії. Мовиться про катування, гендерне насильство, викрадення.

Останнє країна-агресорка регулярно використовує. З допомогою цього методу вона намагається буквально зламати волю мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Якщо говорити про територіальний поділ, то тут усе доволі прогнозовано. Наразі лідерами серед українських областей з викрадання мирних мешканців є Херсонська та Запорізька. Там, зі слів правозахисників, найбільше людей вивозять у невідомому напрямку, щоб катувати та схиляти до співпраці з ворогами.

На днях російські загарбники захопили головний корпус Херсонського університету. Крім того, вони викрали проректора навчального закладу Максима Вінника. Відомо, що затримати проректора наказала колаборантка Тетяна Томіліна. Власне, їй і приписують керування захопленням головного корпусу університету.

Наразі доля Максима Вінника невідома. Водночас колеги проректора зауважили, що він – людина з інвалідністю. Тож йому необхідний постійний догляд медичних працівників, а також допомога. Але сумнівно, що на це зважатимуть окупанти.

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