Посилюємо енергетичну стійкість: Шмигаль повідомив про важливе рішення для України

В Україні продовжують робити все можливе і неможливе, щоб посилити енергетичну стійкість. Це особливо важливо з урахуванням того, що наша енергосистема зазнала серйозних руйнувань восени 2022 – взимку 2023 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ми посилюємо енергетичну стійкість України. Він повідомив про важливе рішення, ухвалене у Брюсселі.

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Україна зможе покривати дефіцит

За словами прем'єр-міністра, українська енергомережа об'єдналася з європейською ще у березні 2022 року. Він додав, що Україна отримала "енергетичний безвіз". Водночас енергетична інтеграція з Європою на цьому не зупинилася.

Сьогодні регіональна група ENTSO-E (мережа операторів системи передачі електроенергії – 24 Канал) в Брюсселі ухвалила рішення про переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію,

– додав Шмигаль.

На цьому хороші новини не закінчилися. За словами міністра, ухвалили рішення, яке дозволяє з Європи імпортувати до 1700 МВт електроенергії. Він зауважив, що це додаткові 500 МВт, які допомагатимуть нашій державі покривати можливий дефіцит на зимовий період.

Денис Шмигаль підкреслив, що ми розширюємо наші енергетичні можливості. Також Україна продовжує протидіяти російським загарбникам, котрі прагнуть занурити нашу державу у темряву. Він висловив подяку європейським партнерам за підтримку.

Відключати світло можуть і без обстрілів

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко звернув увагу, за яких умов можуть вимикати світло цієї зими. Він зауважив, що на це може впливати зниження температури.

При -8 і нижче, за оцінками і розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською,

– зазначив він.

За словами Харченка, рано чи пізно настане час, коли доведеться обмежувати подачу електроенергії у пікові години. Мовиться про проміжки між 8 та 10 ранку або 17 та 20 – 21 годинами вечора.