Усиливаем энергетическую устойчивость: Шмигаль сообщил о важном решении для Украины

В Украине продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы усилить энергетическую устойчивость. Это особенно важно с учетом того, что наша энергосистема испытала серьезные разрушения осенью 2022 – зимой 2023 года.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что мы усиливаем энергетическую устойчивость Украины. Он сообщил о важном решении, принятом в Брюсселе.

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Украина сможет покрывать дефицит

По словам премьер-министра, украинская энергосеть объединилась с европейской еще в марте 2022 года. Он добавил, что Украина получила "энергетический безвиз". В то же время, энергетическая интеграция с Европой на этом не остановилась.

Сегодня региональная группа ENTSO-E (сеть операторов системы передачи электроэнергии – 24 Канал) в Брюсселе приняла решение о переводе Украины из временного режима на постоянную синхронизацию,

– добавил Шмигаль.

На этом хорошие новости не окончились. По словам министра, приняли решение, которое позволяет из Европы импортировать до 1700 МВт электроэнергии. Он отметил, что это дополнительные 500 МВт, которые помогут нашему государству покрывать возможный дефицит на зимний период.

Денис Шмигаль подчеркнул, что мы расширяем наши возможности энергии. Также Украина продолжает противодействовать российским захватчикам, стремящимся погрузить наше государство во тьму. Он выразил благодарность европейским партнерам за поддержку.

Отключать свет могут и без обстрелов

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обратил внимание, при каких условиях могут выключать свет этой зимой. Он заметил, что на это может влиять понижение температуры.

При -8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать этот дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским,

– отметил он.

По словам Харченко, рано или поздно придет время, когда придется ограничивать подачу электроэнергии в пиковые часы. Речь идет о промежутки между 8 и 10 утра или 17 и 20 – 21 часов вечера.