Шмигаля призначили на посаду першого віце-премʼєра – міністра енергетики

З другої спроби Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра – міністра енергетики. "За" проголосували 248 депутатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як голосувала Рада щодо призначення Шмигаля?

Верховна Рада України з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра – міністра енергетики.

"За" проголосували 248 депутатів.

Міністра енергетики не було 56 днів з моменту відставки Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" за результатами розслідування НАБУ.



Як голосувала Верховна Рада за призначення Шмигаля / Фото Ярослава Железняка



Як голосував парламент за фракціями / Фото Ярослава Железняка