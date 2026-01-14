14 січня, 14:18
Шмигаля призначили на посаду першого віце-премʼєра – міністра енергетики
З другої спроби Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра – міністра енергетики. "За" проголосували 248 депутатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Як голосувала Рада щодо призначення Шмигаля?
Міністра енергетики не було 56 днів з моменту відставки Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" за результатами розслідування НАБУ.
Як голосувала Верховна Рада за призначення Шмигаля / Фото Ярослава Железняка
Як голосував парламент за фракціями / Фото Ярослава Железняка