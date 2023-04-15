Сходження Благодатного вогню-2023: онлайн-трансляція з Єрусалиму

У Велику суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбувається щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Православні з усього світу приїжджають до святого місця або ж дивляться церемонію онлайн.

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Далі вогонь розвезуть по різних країнах. Ютуб-трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню публікує 24 Канал.

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Особливості цьогорічної церемонії

Ізраїльська поліція суттєво обмежила присутність вірян у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – не більше 1800 осіб у середині, та 1200 — поряд зі святинею. До прикладу, у минулі роки церемонію дозволялося відвідати 10 тисячам осіб.

Пояснили такі обмеження турботою про безпеку вірян.

Також влада Ізраїлю закрила Храмову гору для іудеїв і туристів-немусульман до кінця Рамадану, який триватиме до 21 квітня.

Сходження Благодатного вогню: онлайн-трансляція

Що таке благодатний вогонь

Згідно з біблійним переказом першим, кому з'явився благодатний вогонь, був апостол Петро. Він почув про чудо воскресіння свого вчителя і вирушив у печеру, де було поховано його тіло. Там він побачив яскраве світло, яке освітлювало весь простір.

У наші дні головний вівтар Храму Гробу Господнього запечатують, а ключі віддають мусульманській сім'ї. Вдень у Велику суботу всередину заходять патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви, одягнені лише у підрясники, щоб ніхто не подумав, що вони беруть з собою сірники чи запальнички. Через деякий час патріарх виносить з вівтаря вже запалені свічки.

Далі свічки та лампади, запалені біля храму, передають православними єпархіями по всьому світу.

За православними переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде – розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.

Церемонія сходження благодатного вогню характерна для православної гілки християнства, католики її не визнають.