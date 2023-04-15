Схождение Благодатного огня-2023: онлайн-трансляция из Иерусалима

В Великую субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. Православные со всего мира приезжают в святое место или смотрят церемонию онлайн.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Далее огонь развезут по разным странам. Ютуб-трансляцию церемонии схождения Благодатного огня публикует 24 Канал.

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Особенности нынешней церемонии

Израильская полиция существенно ограничила присутствие верующих в храме Гроба Господня в Иерусалиме – не более 1800 человек внутри, и 1200 – рядом со святыней. К примеру, в прошлые годы церемонию разрешалось посетить 10 тысячам человек.

Объяснили такие ограничения заботой о безопасности верующих.

Также власти Израиля закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов-немусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.

Схождение Благодатного огня: онлайн-трансляция

Что такое благодатный огонь

Согласно библейскому преданию первым, кому явился благодатный огонь, был апостол Петр. Он услышал о чуде воскресения своего учителя и отправился в пещеру, где было похоронено его тело. Там он увидел яркий свет, освещавший все пространство.

В наши дни главный алтарь Храма Гроба Господня запечатывают, а ключи отдают мусульманской семье. Днем в Великую субботу внутрь заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые только в подрясники, чтобы никто не подумал, что они берут с собой спички или зажигалки. Через некоторое время патриарх выносит из алтаря уже зажженные свечи.

Далее свечи и лампады, зажженные возле храма, передают православными епархиями по всему миру.

По православным преданиям, если Благодатный огонь не снизойдет – начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

Пасха в Украине

Церемония схождения благодатного огня характерна для православной ветви христианства, католики ее не признают.

В условиях военного положения в разных городах Украины традиционные ночные службы, походы с корзинами в церковь будут ограничиваться комендантским часом. Кроме того, в ОК "Юг" призвали украинцев не игнорировать воздушные тревоги, поскольку оккупанты могут планировать провокации.