Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Далі вогонь розвезуть по різних країнах. Ютуб-трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню публікує 24 Канал.
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Особливості цьогорічної церемонії
Ізраїльська поліція суттєво обмежила присутність вірян у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – не більше 1800 осіб у середині, та 1200 — поряд зі святинею. До прикладу, у минулі роки церемонію дозволялося відвідати 10 тисячам осіб.
Пояснили такі обмеження турботою про безпеку вірян.
Також влада Ізраїлю закрила Храмову гору для іудеїв і туристів-немусульман до кінця Рамадану, який триватиме до 21 квітня.
Сходження Благодатного вогню: онлайн-трансляція
Що таке благодатний вогонь
Згідно з біблійним переказом першим, кому з'явився благодатний вогонь, був апостол Петро. Він почув про чудо воскресіння свого вчителя і вирушив у печеру, де було поховано його тіло. Там він побачив яскраве світло, яке освітлювало весь простір.
У наші дні головний вівтар Храму Гробу Господнього запечатують, а ключі віддають мусульманській сім'ї. Вдень у Велику суботу всередину заходять патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви, одягнені лише у підрясники, щоб ніхто не подумав, що вони беруть з собою сірники чи запальнички. Через деякий час патріарх виносить з вівтаря вже запалені свічки.
Далі свічки та лампади, запалені біля храму, передають православними єпархіями по всьому світу.
За православними переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде – розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.