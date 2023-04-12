Головні закриті богослужіння транслюватимуться онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі ПЦУ в ютубі та у фейсбуці. Відвідати великодні служби та освятити паски можна буде по закінченню комендантської години. 24 Канал інформує, коли у різних містах України можна відвідати святині.

Важливо Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України

Київ

У Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах столиці. Храми та собори будуть відкриті для всіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 квітня з 15:00 до 23:00, а 16 квітня – з 5:00 до 18:00.

Скорочувати чи скасовувати комендантську годину в Києві та області не будуть, тому вона буде тривати як зазвичай з 00:00 до 5:00.

Вінниця

На Вінниччині освятити великодні кошики можна буде у центральному соборі ПЦУ в суботу, 15 квітня, з 11:00 до 21:00 у суботу, 15 квітня. У Великдень, 16 квітня, святкова служба й освячення пасок розпочнеться о 7:00.

Волинь

У Волинській області не будуть скасовувати комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 годин до 5:00 ранку. Як зазначили в ОВА, можливість освятити пасхальний кошик буде в усіх волинян. Жителів регіону закликали лише дотримуватись встановлених правил та розраховувати своєчасне повернення додому.

Дніпро

Для безпеки населення комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. У частині громад Нікопольщини – паски можна освятити до 21:00-22:00 та після 4:00.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську богослужіння й освячення пасок проводитимуть 15 та 16 квітня. У залежності від храму та собору, час служби відрізнятиметься. У суботу освятити паски можна буде з 14:00 до 21:00 (у деяких святинях з 16:00 до 18:00). У неділю, на Великдень, освячувати кошики почнуть з 5:00.

Львів

Під час комендантської години з 00:00 до 5:00 богослужіння у Львові та області не проводитимуться. Тож освятити паски можна буде у суботу, 15 квітня, з 11:00 до 21:00 чи 22:00 (час завершення служби у кожної святині може відрізнятися) та на Великдень, 16 квітня.

У головних храмах міста служби з освячення великодніх кошиків відбуватимуться за наступним розкладом:

Архикатедральний собор святого Юрія: 15 квітня – з 12:00 до 20:00.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла: 15 квітня – з 12:00 до 21:00; 16 квітня – з 6:30 до 17:00.

Церква Різдва пресвятої Богородиці УГКЦ: 15 квітня – з 12:00 до 20:00.

Храм святого Архистратига Михаїла: 15 квітня – з 14:00 до 20:00.

Храм святих Володимира і Ольги: 15 квітня – з 12:00 до 21:00.

Храм святих Ольги і Єлизавети: 15 квітня – з 14:00.

Церква Успіння Богородиці ПЦУ: 15 квітня – з 14:00; 16 квітня – з 6:00.

Свято-покровський кафедральний собор: 15 квітня – з 11:00 до 22:00.

Одеса

В Одесі на Великдень скасовувати комендантську годину не будуть, тому вона триватиме з 00:00 до 5:00. У всіх православних храмах міста та області богослужіння відбуватимуться у сам день свята, 16 квітня, з 6:00

Освятити свої кошики й паски можна буде у суботу 15 квітня з 10:00 до 20:00 та 16 квітня з 8:00 до 19:00.

Рівне

На Великдень у регіоні не скасовуватимуть комендантську годину, тож вона триватиме з 00:00 до 5:00. Окрім того, у святкові дні посилено працюватимуть правоохоронні органи, які слідкуватимуть за дотриманням правопорядку.

Освятити великодні кошики можна буде у суботу, 15 квітня, та у неділю, 16 квітня.

Тернопіль

Освятити кошик на Великдень українці у Тернополі та області зможуть у суботу та неділю, проте з урахуванням комендантської години. З 1 квітня вона діє з 00:00 до 5:00 ранку, тому вірянам слід планувати свій похід до храму аби освятити великодні кошики, до або вже після комендантської.

Харків

На прифронтовій Харківщині діятиме ряд обмежень на Великодні свята. Зокрема, усі кладовища будуть зачинені, комендантську годину скасовувати не будуть.

Освячення пасок та великодніх кошиків відбуватиметься 16 квітня протягом усього світлового дня. Таке рішення місцева влада ухвалила задля того, аби уникнути скупчення людей та дотриматися правил безпеки.

Херсон

На Херсонщині, як і в Харківській області, на Великдень заборонили відвідувати кладовища. Всі служби відбуватимуться після закінчення комендантської години, яка нині триває з 20:00 до 6:00. Окрім того, жителів області закликають уникати скупчень на Великдень, адже ворог дуже підступний та може здійснити ворожий обстріл.

Черкаси

На Черкащині богослужіння проводитимуть вночі, але вірянам, які хочуть їх відвідати, варто прийти до храму до початку комендантської години. О 23:00 розпочинатиметься богослужіння і триватиме приблизно до 4:00 ранку. Потім священники окроплюватимуть паски та інші приношення, які люди братимуть до храму впродовж всього Пасхального дня.

Ужгород

Закарпатська область – єдина в Україні, де комендантська година не запроваджена. У регіоні освячення пасок відбуватиметься 16 квітня, проте початок – відрізняється у кожному окремому храмі та соборі. Загалом, освячувати кошики почнуть з 23:00 у суботу, 15 квітня й закінчать о 12:00 у неділю, 16 квітня.