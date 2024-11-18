Не пов'язано з переговорами: чому насправді Шольц розмовляв з Путіним

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському керівнику Владіміру Путіну не обумовлений намаганням провести реальні переговори про завершення війни в Україні. Про жодні "Мінськ-3" чи Нормандський формат за участі Німеччини не може й мовитися.

Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що і сам Шольц розумів, що йому не вдасться про щось домовитися. Політик насправді міг переслідувати 2 цілі, зателефонувавши главі Кремля: продемонструвати миротворчі зусилля напередодні виборів та налагодити контакт з майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

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Перша мета

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з диктатором Владіміром Путіним не матиме жодного впливу на подальший переговорний процес. На думку Фесенка, Кремль вестиме перемовини з Україною лише за участі новообраного президента США Дональда Трампа.

У Німеччині розвалилася коаліція. Уряд допрацьовує останні місяці. Наприкінці лютого 2025 року плануються вибори, і з великою імовірною уряд зміниться. Це ще одна причина, чому з Шольцом ніхто не буде домовлятися, його використали з пропагандистських міркувань.

Водночас Шольцу потрібно продемонструвати себе як миротворця. Людину, яка прагне миру та намагається знайти компроміс з Путіним про припинення війни. Канцлер Німеччини працює на виборців, які втомилися від війни та хочуть її завершити. Вони бояться, що їхня країна може вступити у конфлікт з Росією.

Передвиборчий мотив. Треба до себе привернути максимальну увагу. Розмови з Путіним – це такий гучний інформаційно-політичний привід. Тому все банально, прагматично і дуже цинічно,

– зазначив політолог.

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Друга мета

Масована ракетно-дронова атака 17 листопада – стиль Путіна. Вона пов'язана з майбутніми переговорами. Диктатор намагається тиснути на перемовний процес через силові дії. Аби ефект тиску був більший і на Україну, і на США, був здійснений такий удар.

Це, на мій погляд, має стати сигналом для західних політиків, і для Трампа також, що замість простих домовленостей з Путіним може бути ескалація війни та нові виплески такої агресивної політики. Тому єдиний шлях примусити Путіна до реального миру й справжніх переговорів – це силовий тиск,

– зазначив Володимир Фесенко.

Шольц просто відігравав роль. Він і сам чудово розумів, що ні про що не домовиться з главою Кремля. Але потрібна була демонстрація миротворчих зусиль. Найближчими днями варто очікувати новий раунд на саміті "великої двадцятки", але вже з Китаєм.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович припустив, що дзвінком Путіну Шольц також перевіряв, чи змінився російський диктатор, чи відійшов від заяв, зроблених раніше, та чи готовий сісти за стіл перемовин з Україною.

Можливо, у такий спосіб Шольц також прагне налагодити відносини з Трампом. Раніше взірцем для нього був Джо Байден. Тепер же, припустимо, хоче встановити контакт з новообраним президентом США.