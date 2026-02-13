До Дня закоханих: вдова Михайла Клименка випустила останню пісню, яку написав співак
- Вдова Михайла Клименка, Саша Норова, випустила останню пісню, яку написав музикант.
- Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року від туберкульозного менінгіту, залишивши дружину та двох дітей.
Напередодні Дня Валентина Саша Норова – вдова фронтмена ADAM, зробила особливий вчинок – випустила останню пісню, яку написав музикант. Вона вважає, що люди мають її почути.
Від так, 13 лютого на всіх платформах вийшов трек "Сильно Сильно", який Міша записав ще у травні 2025 року, однак не встиг випустити, йшлося у заяві Норової у соцмережах.
У новій пісні Клименко оспівав те, що завжди було головною темою його роботи – кохання. Він згадав українські міста й підібрав слова, які одразу хочеться наспівувати.
Тому не дивно, що дружина Михайла обрала саме цю дату, напередодні Дня закоханих.
ADAM – "Сильно Сильно": слухайте пісню онлайн
У коментарях в ютубі люди залишили щемливі слова про музиканта, життя якого обірвалось через туберкульозний менінгіт.
- "Це його остання написана пісня, друзі На жаль... але талановито, як завжди".
- "Дуже не вистачатиме таких пісень, дякую вам, Саша, що подарували нам цю останню перлину".
- "Дуже шкода, що нових пісень не почуємо. Дякую за таку музику".
- "Так боляче, що ми більше не почуємо голосу Михайла. Такі митці – одні на сотні мільйонів. Дякую Саші за можливість ще раз відчути безмежний талант Михайла в цій пісні".
- "Дуже чекала на цей трек! Шикарно, стильно, мелодійно!! Саша, потрібен концерт з вашими піснями ...дуже чекатиму".
Коментарі публіки на останню пісню ADAM / Скриншоти з-під відео
Нагадаємо, що днями оголосили номінантів на премію YUNA. ADAM&SASHA NOROVA з піснею "Ау ау" номіновані у категорії "найкращий дует/колаборація".
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Артист помер 7 грудня 2025 року. Декілька місяців він боровся з туберкульозним менінгітом. Відомо, що хвороба розвинулась на тлі вживання препаратів від проблем зі спиною.
- Клименко потрапив до реанімації, а згодом впав в кому, де провів близько 3 тижнів.
- Попрощались з Михайлом 9 грудня. Поховали фронтмена гурту ADAM у селі Луб'янка. У нього залишились дружина та двоє дітей.