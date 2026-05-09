Думала, буду зовсім іншою, – Гросу відверто про виховання сина і стосунки з мамою

День матері в Україні у 2026 році відзначають 10 травня. Цьогоріч свято вперше святкуватиме й співачка Аліна Гросу – у квітні вона народила сина.

Напередодні свята артистка в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповіла про стосунки з мамою, суворе виховання в дитинстві та те, як материнство змінює її погляд на багато речей.

Гросу зізналася, що її виховували досить суворо, і в дитинстві вона не завжди це приймала. Сьогодні ж артистка дивиться на це інакше та вдячна батькам за дисципліну, відповідальність і звичку багато працювати, які сформувалися з дитинства. Мама з малих років говорила їй про важливість навчання і постійного розвитку, пояснюючи, що саме знання й досвід допомагають досягати цілей.

Колись я думала, що буду зовсім іншою мамою – не такою суворою, як мої батьки. Але зараз бачу по собі, що теж можу бути вимогливою. Хоча, звісно, сина, напевно, балуватиму дуже сильно. Але щось мені підказує, що й суворість у мені теж проявиться, бо я дуже вимоглива і до себе, і до людей навколо. Думаю, мою дитину це теж не омине,

– зазначила співачка.

Аліна Гросу з мамою в дитинстві / Фото пресслужби артистки

Вона додала, що дуже вдячна мамі за ті сімейні цінності, які вона в неї заклала, зокрема хороше ставлення до людей і дому. Мама для Аліни Гросу – приклад справжньої жінки.

Вона завжди була таким локомотивом – надихала, підтримувала, підштовхувала вперед, щось радила. Вона дуже хазяйновита, дуже тепла до гостей, дуже людяна. Мама – людина з надзвичайно широкою душею, яка майже одразу знаходить спільну мову з людьми, ніби ви знайомі вже багато років. Мені здається, я теж це від неї перейняла.

Також, за словами Аліни, мама завжди підтримувала її творчість і ніколи не знецінювала захоплень доньки – навіть тоді, коли та лише починала писати власні пісні. "У мами самої в дитинстві була мрія грати на фортепіано в сільському клубі, але їй не дозволили вчитися, сказавши, що це нікому не потрібно. І, мабуть, саме тому вона дала цю можливість мені", – додала артистка.

Аліна Гросу з бабусею та мамою / Фото пресслужби співачки

На запитання про те, чи змінилося її ставлення до мами після народження власної дитини, Гросу відповіла, що різких змін не відчула, але вона почала краще її розуміти.

Зараз мій син переважно хоче їсти, спати й голосно про це повідомляти. Але певні речі я вже починаю розуміти. І іноді ловлю себе на думці: "Блін, мама ж була права",

– зазначила виконавиця.

Зокрема, це стосується виховання і навчання. У родині Гросу завжди серйозно ставилися до мов – англійської, німецької, румунської, іспанської. Кожній дитині давали додаткові заняття, а молодшого брата навіть планують віддати на китайську. У дитинстві Аліні це не завжди подобалося, але зараз вона розуміє, навіщо це було.

Вже дорослою я зрозуміла, наскільки це важливо: знати свою мову, знати інші мови, мати можливість спілкуватися зі світом, розширювати свої можливості й навіть свою професію переносити за межі однієї країни. Тому зараз я вже сама підтримую маму й кажу братові: "Вчися, це потрібно не мамі – це потрібно тобі". Думаю, зі своїм сином я колись говоритиму так само. Бо так, можливо, зараз хочеться просто погратися, але колись ти точно скажеш за це дякую,

– підсумувала артистка.

Аліна Гросу з мамою та новонародженим сином / Фото пресслужби артистки

Що відомо про сина Аліни Гросу?

Про те, що стала мамою, Аліна Гросу повідомила 17 квітня. З 2022 року вона проживає в Лос-Анджелесі, однак народжувала в Україні.

Співачка поки що не показує обличчя свого сина та не розкриває його ім'я. У коментарі "Сніданку з 1+1" вона зазначала, що планує розповісти, як назвала малюка, після хрещення. Також Аліна Гросу не розголошує особистість свого коханого, який є батьком дитини. Водночас артистка розповідала, що чоловік був поруч на початку та в кінці пологів – зокрема під час перерізання пуповини.