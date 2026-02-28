Хотіла зробити сюрприз: Аліна Гросу вперше розповіла, як чоловік дізнався про її вагітність
- Аліна Гросу розповіла, що дізналася про свою вагітність під час обстеження у лікаря, але її мати випадково повідомила чоловіку до того, як вона змогла зробити сюрприз.
- Співачка очікує на народження хлопчика, що принесло їй радість, але також певні труднощі, до яких вона не була готова.
Українська співачка Аліна Гросу вже незабаром вперше стане мамою. Зараз вона ділиться з підписниками подробицями своєї вагітності.
Зокрема, в тіктоці розповіла про те, як дізналася про свій стан і розкрила, як чоловік дізнався про її вагітність.
Раніше на своїй сторінці в інстаграмі Аліна Гросу розповідала, що вже давно хотіла стати мамою. Вони з чоловіком планували дітей ще з початку їхніх стосунків. Тривалий час їхні спроби завагітніти були безрезультатними, тож співачка вже відпустила ситуацію. Тож вагітність для неї стала несподіванкою.
Аліна зізналася, що є іпохондриком, себто людиною, яка надмірно переймається станом власного здоров'я, безпідставно боячись невиліковних захворювань. Під час знімань у фільмі "Голос серця", де Гросу виконала одну з головних ролей, її самопочуття погіршилося. Артистка постійно відчувала нудоту й при цьому хотіла багато їсти. З огляду на це вона вирішила зробити комплексне обстеження організму. Аліна Гросу пішла на гастроскопію, а також проконсультувалася з терапевтом і неврологом.
І ніхто, ніхто з цих лікарів не сказав цій дуже розумній жінці: "Тобі треба зробити просто тест. Тест!". А жінка ця розумна навіть просто не доперла. Бо до того я робила мільйон разів вже ті тести й нічого ж. І нащо мені себе травмувати ще раз? Ну дістало вже,
– зізналася виконавиця.
Зрештою вона відправилась на УЗД, де й дізналася про вагітність, хоч спершу дещо перенервувала, оскільки лікарка довго її перевіряла. В кабінеті Аліна зателефонувала мамі, а чоловікові вирішила зробити сюрприз, щоб потім зняти його реакцію на відео. Однак мати Гросу випередила її й зателефонувала обранцю співачки з привітаннями до того, як Аліна вийшла з кабінету. Сама зірка про це не знала, тому приховала радісну звістку від коханого. Вранці наступного дня чоловік не витримав.
Він такий зривається: "Як ти могла мені не сказати, не показати, що в мене буде дитина?" Коротше, я хотіла як краще, а мама зробила як завжди,
– розповіла Гросу.
Зауважимо, що артистка не розголошує, хто є її чоловіком. Тим часом у медіа поширюється інформація, що вона перебуває у шлюбі з російським актором Романом Полянським.
Що відомо про вагітність Аліни Гросу?
- Співачка незабаром стане мамою хлопчика. Гендер-паті вони з чоловіком організували просто в горах.
- Вона зізналася, що вагітність принесла не лише радість, а й певні труднощі, до яких вона не була готова. Аліна розповідала, що почувається щасливою, проте стала більш вразливою та емоційною. Артистка також зазначила, що тепер частіше переживає.