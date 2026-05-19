4 роки, як ми сказали "так", – Аліна Гросу розсекретила дату свого весілля

Сьогодні, 19 травня, Аліна Гросу святкує четверту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, якого приховує від публіки. З нагоди свята співачка зворушливо звернулась до коханого.

Гросу присвятила чоловіку допис в інстаграмі та поділилась серією романтичних фото.

Аліна Гросу повідомила, що вдруге вийшла заміж у квітні 2024 року. Однак, як виявилося, це сталося набагато раніше – 19 травня 2022 року. До допису співачка прикріпила фото з коханим, ймовірно, зроблені у день весілля.

На світлинах обличчя чоловіка не видно, проте у мережі вже давно підозрюють, що це російський актор Роман Полянський, який, за словами Павла Зіброва, має проукраїнську позицію.

4 роки, як ми сказали "так". Дякую за кожну мить. Можна по-різному ставитися до нашої пари. Але ми – дві протилежності, які так сильно притягнулись, зробили свій правильний вибір. І ми в цьому дійсно щасливі,

– написала Гросу.

Упродовж декількох років Гросу дружина зі своїм майбутнім чоловіком, а разом вони вже 5 років. Співачка ділилась, що у житті вони не ховаються, а соцмереж її обранець немає.

Аліна Гросу вперше стала мамою

У січні Аліна Гросу повідомила, що вагітна первістком. Разом з музикантом Don Maron, який приховує обличчя, вона випустила кліп на пісню "Жити на повну", де показалася з округлим животиком.

Ймовірно, Don Maron і є батьком дитини та чоловіком Гросу, адже в описі до відео зазначається, що артистка знімалась у кліпі зі своїм коханим. У Романа Полянського, до слова, є музична освіта.

У квітні співачка оголосила, що вперше стала мамою. Вона народжувала в Україні, хоча з 2022 року живе в Лос-Анджелесі. У Гросу та її чоловіка народився син вагою 4,7 кілограма та ростом 58 сантиметрів.

Ім'я сина Аліна наразі не розкриває, але розповіла, що хлопчик схожий на її батька та чоловіка. Обранець співачки був на початку пологів та в кінці, коли перерізали пуповину.