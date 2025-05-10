"Патріотизм – це не узор на шкірі": Аліна Михайлова різко висловилася про скандальну Алхім
- Аліна Михайлова розкритикувала блогерку Анну Алхім та звернула увагу на її патріотичне татуювання.
- Михайлова підкреслила, що патріотизм – це вибір і жертва, і зросійщених блогерів слід витісняти з простору.
У мережі не стихає обговорення Анни Алхім, яка днями потрапила у черговий скандал. На тлі цього про одіозну блогерку висловилася керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.
Відповідний допис вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Михайлова, зокрема, звернула увагу на патріотичне татуювання, яке Алхім набила на руці.
До речі Квіткова, Самбурська та інші: що кажуть блогери на тлі скандалу з Анною Алхім
Можна мати на руці вишиванку, але в голові та серці – порожнечу. Можна донатити на армію, але не розуміти, за що вона воює. Донати – не індульгенція. Вони не дають права зневажати мову та національну ідею тієї ж самої армії. Не дають права крутити очі на прохання заспівати українську пісню, за яку хтось втратив голос. Не дають права плювати на те, що робить нас нацією, а не просто населенням,
– написала Аліна Михайлова.
Офіцерка ЗСУ наголосила, що патріотизм – це вибір, ціна та жертва, а не узор на шкірі.
Михайлова опублікувала фото татуювання у вигляді вишиванки, набите на руці Анни Алхім, та світлину руки зі схожим татуюванням, "яка більше не стисне нічого, бо залишилась на війні".
А тепер запитайте себе: хто з них ближчий до сенсу цієї вишивки? Хто справді несе її в собі? Толерантність до таких, як Алхім, – це не шлях до єдності. Це нормалізація зневаги. Це інфантильність, яка маскується під "світлий погляд". Це небажання зайняти бік – у час, коли мовчання вже стало вибором,
– зазначила Аліна.
Обережно! У дописі є чутливе фото.
Аліна Михайлова підкреслила, що зросійщених блогерів потрібно називати своїми іменами та "витісняти із простору, де вони лише споживають, але не захищають".
"Позиція "за все хороше і проти всього поганого" – це не патріотизм. І поки одні прикрашають себе символами, інші стають символами самі", – додала керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі".
Коротко про новий скандал з Анною Алхім
На святкуванні хрещення дітей Стасі Макєєвої Анна Алхім взяла участь в одному з конкурсів, де ведучий попросив її заспівати пісню українською мовою, на що та закотила очі. У мережі обурилися реакцією блогерки, звинувативши її у зневажливому ставленні до української мови.
Після цього Анну Алхім розкритикувала Олена Мандзюк, яка згадала й інші скандали. Вона закликає СБУ звернути увагу на одіозну блогерку. Підтримав подругу ветеран Олександр Терен.
Водночас колишня військова Євгенія Емеральд виступила проти цькування Анни Алхім, підтримала скандальну блогерку й художниця Соня Морозюк.