Обрала село, а не місто: де зараз alyona alyona, яка представляла Україну на Євробаченні

Сьогодні, 14 червня, українські реперка alyona alyona відзначає день народження. Знаменитості виповнилось 35 років.

Сьогодні виконавицю не так часто можна побачити у публічному просторі, адже до Києва вона приїздить тільки на концерти або записи пісень. Хто не знав, alyona alyona народилась у селищі Капітанівка, що на Кіровоградщині. Та коли їй виповнилось 13 років, родина переїхала до селища міського типу Баришівка, що на Київщині. За фахом вона – психологиня та педагог. Однак доля привела дівчину у музику. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відомо про життя реп-виконавиці й де вона живе зараз.

Може зацікавити Українські політики-однолюби, які знайшли другу половинку на все життя

Як alyona alyona стала популярною?

Попри те, що вона працювала вихователькою у дитячому садку, душа все ж лежала до музики. І у 2018 році стався справжній прорив. Трек "Рибки" допоміг співачці заявити про себе дуже голосно.

alyona alyona – "Рибки": дивіться відео онлайн

У 2019 році вийшов дебютний альбом під назвою "Пушка", а через рік alyona alyona у співпраці з Іваном Клименком запустила музичний лейбл ENKO. Сьогодні знаменитість працює вже без лейбла, ставши незалежним артистом.

alyona alyona стала незалежним артистом / Скриншот з інстаграму

У 2021 році виконавиця випустила 11 треків, записаних із найпопулярнішими зірками українського шоубізу: MONATIK, гурт Kalush, OTOY, KRUTЬ, та створила колаборації з іншими селебреті.

KALUSH feat. alyona alyona – "Гори": дивіться відео онлайн

У 2024 році alyona alyona та Jerry Heil перемогли на Нацвідборі на Євробачення і поїхали представляти нашу країну у Швеції.

alyona alyona й Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Український дует у загальному заліку посів третє місце. Пізніше alyona alyona зізналась, що її костюм на Євробачення коштував близько двох тисяч доларів. Адже, як наголосила реперка, його шили з дорогої тканини.

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 / Фото з інстаграмів артисток

Що стосується особистого життя, то реперка зараз перебуває у стосунках. Її бойфренд – музикант Володимир (більш відомий як діджей та продюсер VovKING). Alyona alyona раніше казала, що у час повномасштабної війни не планує влаштовувати весілля чи одружуватися з коханим. На її думку, це зараз не на часі, а важливішим є робота на перемогу країни.

Та все ж протягом наступних семи років реперка мріє стати мамою для двох дітей. Спершу вона хоче придбати власне житло на Івано-Франківщині.

Чому alyona alyona переїхала з міста до села?

Це сталось десь два роки тому. Сьогодні зірка мешкає у Вигоді, що на Івано-Франківщині. Ще й так збіглось, що коханий реперки родом із цього села.

Життя у селі обходиться alyona alyona в рази дешевше, ніж це було у Києві. У місяць реперка витрачає близько двох тисяч доларів, якщо проживає у Вигоді.

Цікавий факт! alyona alyona зізналась, що уникає людей не рівних собі за статусом чи фінансовими статками. Усе через те, що має упереджене ставлення до заможних людей. Виконавиця вважає, що вони можуть нечесно заробляти гроші, тоді як їй доводиться важко працювати, щоб досягти бажаного.

Де зараз alyona alyona?

Як ми уже згадували, артистка більшість часу проводить у селі, а от до української столиці приїздить тоді, коли це потрібно.

На ютуб-каналі PYSHKA реперка веде власний подкаст, а гостями стають різні люди. Кожна розмова має особливу тематику і часто пов'язана з психологічними аспектами.