alyona alyona прокоментувала чутки про участь Jerry Heil у Нацвідборі-2026: "Вона – гідна"
- alyona alyona підтримає Jerry Heil, якщо вона вирішить взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026; реперка зазначила, що співачка гідна представляти Україну.
- Раніше продюсер Михайло Ясинський припустив, що кампанія участі Jerry Heil у Євробаченні вже почалася.
Уже деякий час у мережі ходять чутки, що Jerry Heil візьме участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Про це висловилася реперка alyona alyona, яка разом зі співачкою представляла Україну на конкурсі у 2024 році.
alyona alyona прокоментувала чутки у шоу "Тур зірками". Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Не пропустіть Jerry Heil розлютила фанів новим постом у соцмережах: "Треба геть не мати клепки"
Вона до того, як зі мною піти, сама стукалася. Тому я думаю, що вона цю амбіцію в кишеньку склала, зі мною сходила, прийшла і така: "А от у мене є така амбіція, я хочу її реалізувати". І Бог у поміч. Вона – гідна, крута, класна. Вона – музикант, хоровий співак, різножанрова, різнопланова, максимально музична,
– сказала alyona alyona.
Вона додала, що Jerry Heil "вийшла заміж за кар'єру" і дуже працьовита. Реперка зазначила, що співачка гідна ще раз поїхати на Євробачення. alyona alyona підтримає колегу, якщо вона ухвалить відповідне рішення.
alyona alyona у "Турі зірками": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що на початку вересня продюсер Михайло Ясинський заявив, що Jerry Heil нібито планує взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде цьогоріч скасовувати відбір. Потужна кампанія участі Jerry Heil у Євробаченні вже почалася, і її рівень підказує, що з ресурсами проблем немає. Пісня, що вже виглядає як топзаявка, не є такою і конкурсна з'явиться пізніше. Все це прогрів, а Палац спорту – вишенька на переможному торті,
– йдеться у дописі Ясинського.
alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні-2024
Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2024 проходив у місті Мальме (Швеція).
Від України поїхали alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.
Артистки пройшли у фінал. Вони набрали 453 бали та посіли 3-тє місце.