alyona alyona прокоментувала чутки у шоу "Тур зірками". Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Вона до того, як зі мною піти, сама стукалася. Тому я думаю, що вона цю амбіцію в кишеньку склала, зі мною сходила, прийшла і така: "А от у мене є така амбіція, я хочу її реалізувати". І Бог у поміч. Вона – гідна, крута, класна. Вона – музикант, хоровий співак, різножанрова, різнопланова, максимально музична,

– сказала alyona alyona.

Вона додала, що Jerry Heil "вийшла заміж за кар'єру" і дуже працьовита. Реперка зазначила, що співачка гідна ще раз поїхати на Євробачення. alyona alyona підтримає колегу, якщо вона ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, що на початку вересня продюсер Михайло Ясинський заявив, що Jerry Heil нібито планує взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде цьогоріч скасовувати відбір. Потужна кампанія участі Jerry Heil у Євробаченні вже почалася, і її рівень підказує, що з ресурсами проблем немає. Пісня, що вже виглядає як топзаявка, не є такою і конкурсна з'явиться пізніше. Все це прогрів, а Палац спорту – вишенька на переможному торті,

– йдеться у дописі Ясинського.

alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні-2024