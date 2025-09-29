alyona alyona прокомментировала слухи в шоу "Тур по звездам". Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Она до того, как со мной пойти, сама стучалась. Поэтому я думаю, что она эту амбицию в кармашек сложила, со мной сходила, пришла и такая: "А вот у меня есть такая амбиция, я хочу ее реализовать". И Бог в помощь. Она – достойная, крутая, классная. Она – музыкант, хоровой певец, разножанровая, разноплановая, максимально музыкальная,

– сказала alyona alyona.

Она добавила, что Jerry Heil "вышла замуж за карьеру" и очень трудолюбивая. Рэперша отметила, что певица достойна еще раз поехать на Евровидение. alyona alyona поддержит коллегу, если она примет соответствующее решение.

Напомним, что в начале сентября продюсер Михаил Ясинский заявил, что Jerry Heil якобы планирует принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменять отбор. Мощная кампания участия Jerry Heil в Евровидении уже началась, и ее уровень подсказывает, что с ресурсами проблем нет. Песня, что уже выглядит как топзаявка, не является таковой и конкурсная появится позже. Все это прогрев, а Дворец спорта – вишенка на победном торте,

– говорится в заметке Ясинского.

alyona alyona и Jerry Heil представляли Украину на Евровидении-2024