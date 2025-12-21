Просто на концерті: alyona alyona щемливо вшанувала пам'ять Гіги, Клименка та інших артистів
- Учора в Палаці спорту в Києві відбувся концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", де реперка вшанувала пам'ять покійних митців.
- alyona alyona згадала Андрія Яценка, Лесика, Степана Гігу та Михайла Клименка, а також виконала пісню "Повільно" гурту ADAM.
Учора, 20 грудня, у київському Палаці спорту відбувся новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona". Під час виступу реперка вшанувала пам'ять покійних митців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт МУЗВАР. На концерті alyona alyona згадала Андрія Яценка ("Дизеля"), Лесика, Степана Гігу і Михайла Клименка.
Теж цікаво Яку особливу колядку Степан Гіга колядував разом із родиною
На жаль, нас не шкодують хвороби. І в цьому році стало набагато менше артистів. Від нас пішли "Дизель", Лесик, Степан Гіга, ADAM, але їхні пісні назавжди залишаться у наших серцях,
– сказала реперка зі сцени.
У Палаці спорту alyona alyona виконала одну з найпопулярніших пісень гурту ADAM "Повільно", а люди у залі підспівували. Зазначимо, що цим треком раніше вшановували пам'ять фронтмена колективу, Михайла Клименка, й інші артисти, зокрема YAKTAK, KOLA та Іван Люленов.
Також композицію "Повільно" заспівали під час прощання з Клименком, про це писало видання OBOZ.UA.
Що відомо про смерті артистів, яких згадала alyona alyona?
Лідер і засновник рок-гурт Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня. Причиною смерті 55-річного музиканта стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.
З "Дизелем" попрощалися 23 жовтня у Києві у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Урну з прахом Яценка поховали на Байковому кладовищі.
Лесик (Олег Турко) помер 22 листопада у 58-річному віці. Похорон відбувся наступного дня у рідному місті музиканта – Новояворівськ, що на Львівщині. Поховали ексучасника гурту DZIDZIO у селищі Івано-Франкове.
Михайла Клименка не стало 7 грудня. Йому було лише 38 років. Незадовго до цього стало відомо, що фронтмен гурту ADAM захворів на туберкульозних менінгіт і впав у кому.
Прощання з музикантом пройшло у Національній філармонії України в Києві. Його поховали у селі Луб'янка.
12 грудня повідомили про смерть Степана Гіги. Народного артиста провели в останній путь у Львові, попрощатися з ним прийшли сотні людей. Співака поховали на Личаківському кладовищі.