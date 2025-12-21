Просто на концерті: alyona alyona щемливо вшанувала пам'ять Гіги, Клименка та інших артистів

Учора, 20 грудня, у київському Палаці спорту відбувся новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona". Під час виступу реперка вшанувала пам'ять покійних митців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт МУЗВАР. На концерті alyona alyona згадала Андрія Яценка ("Дизеля"), Лесика, Степана Гігу і Михайла Клименка.

На жаль, нас не шкодують хвороби. І в цьому році стало набагато менше артистів. Від нас пішли "Дизель", Лесик, Степан Гіга, ADAM, але їхні пісні назавжди залишаться у наших серцях,

– сказала реперка зі сцени.

У Палаці спорту alyona alyona виконала одну з найпопулярніших пісень гурту ADAM "Повільно", а люди у залі підспівували. Зазначимо, що цим треком раніше вшановували пам'ять фронтмена колективу, Михайла Клименка, й інші артисти, зокрема YAKTAK, KOLA та Іван Люленов.

Також композицію "Повільно" заспівали під час прощання з Клименком, про це писало видання OBOZ.UA.

