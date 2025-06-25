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Show24 Українські зірки Де зараз хореограф Амадор Лопес, який отримав українське громадянство і був в окупації
25 червня, 18:16
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Де зараз хореограф Амадор Лопес, який отримав українське громадянство і був в окупації

Марта Гнат
Основні тези
  • Амадор Лопес, венесуельський хореограф, отримав українське громадянство на початку лютого 2022 року й активно підтримує Україну, організовуючи збори коштів для ЗСУ та майстер-класи для дітей.
  • Він живе в триповерховому будинку під Києвом з мамою і продовжує свою кар'єру в шоубізнесі, займаючись виступами й танцями.
  • Під час вторгнення Росії Лопес з мамою перебували в окупації поблизу Макарова, але згодом переїхали на захід України.

Амадора Лопеса, який родом із Венесуели, добре знають в Україні як харизматичного танцівника та яскравого співака. Наша країна настільки сподобалась артисту, що той на 100% відчув себе корінним українцем.

З самого дитинства Амадор займався фехтуванням і хореографією. В Україні вступив до вишу, щоб здобути освіту. Чоловік є призером багатьох танцювальних чемпіонатів із латиноамериканських танців, а у 2006 році навіть створив шоубалет Rumbero's, який працював як з українськими, так із російськими зірками. У матеріалі Show24 розповідаємо про життя танцівника в Україні, як вдалось отримати громадянство і де він зараз.

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Робота з шоубалетом стала значним проривом у сфері шоубізнесу. Амадора все більше впізнавали, та і його самого все частіше почали запрошувати на телевізійні проєкти: "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе" (у двох сезонах був у складі журі), "Майданс", "Фабрика зірок" та інші.

Амадор Лопес на "Танцях із зірками": дивіться відео онлайн

Любов до України наповнила серце танцівника й він ухвалив остаточне рішення перебратись жити на нову Батьківщину. На початку лютого 2022 року танцівник отримав українське громадянство.

Нарешті збулася моя мрія – тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий із цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!
писав Амадор.

Амадор Лопес став громадянином України / Фото з інстаграму артиста

В одному з інтерв'ю співак зізнався, що нікому не давав "на лапу", щоб отримати громадянство. У цьому питанні йому просто допомогли добрі друзі та зв'язки.

Хореограф також зайнявся вивченням української мови. Завдяки урокам Амадор зміг подолати мовний бар'єр, а згодом навіть склав іспит на знання державної мови.

Та два роки тому знаменитість поділився, що переживав доволі складний етап у житті. Як стало відомо, артист потрапив у борги, які тягнулись за ним ще з часів пандемії коронавірусу. У певний момент ситуація стала критичною, адже тоді хореографу з мамою, яку він перевіз з Венесуели до України, доводилось жити на 3 тисячі гривень на місяць. Танцівник не платив за електроенергію та інтернет у домівці, щоб лишались гроші на їжу та ліки для мами.

Колись танці познайомили Амадора з його майбутньою дружиною, українкою Світланою Шпилєвою. У шлюбі пара пробула вісім років, а тоді вирішила розлучитись. Ймовірно, причиною розриву стало те, що партнери зосередили увагу на розвитку власних кар'єр, що призвело до поступового згасання почуттів. Раніше Лопес зізнавався, що шкодує про те, що у них немає спільних дітей.

Хоч сьогодні артист не коментує особисте життя, але каже, що хоче всиновити дитину. 

По-перше, я хочу купити мамі, дай Боже, квартиру, щоб у мене був власний дім. І хочу дружину, яка буде любити мене і буде любити цю неймовірну дитину, яка з'явиться у мене,
– поділився Амадор Лопес.

Чоловік вважає, що побудувати міцні та довгі стосунки йому не вдається через те, що працює у шоубізнесі. На думку хореографа, люди з цієї сфери – самотні. Лопес каже, що навіть тим, у кого є особисте життя, рано чи пізно доведеться обирати між родиною та кар'єрою. 

Разом із мамою танцівник проживає у триповерховому будинку під Києвом, дизайном якого займався Амадор. На першому поверсі розташована вітальня та кухня. На другому – спальня Лопеса, кімната його мами, вбиральня та гардероб. Водночас на третьому поверсі будинку – тераса, де Амадор хоче облаштувати джакузі та lounge-зону після перемоги України.

До слова, у танцівника є ще й незвична домашня тваринка – свинка Матільда.

Будинок і домашня тварина Амадора Лопеса / Скриншот з відео

Коли розпочалась повномасштабна війна, зірка з мамою пробули в окупації упродовж трьох тижнів поблизу Макарова. За деякий час родина виїхала на захід країни.

Як відомо, співак продовжує виступати та дивувати запальними танцями. Нещодавно його зустрів Ніколас Карма із питанням: "Скільки коштує ваш лук?".

Артист з радістю розповів ціни, а наприкінці запропонував станцювати бачату.

До слова, нещодавно Ніколас Карма купив квартиру. Він запевнив, що така покупка – результат його 10-річної роботи.

Варто додати, що Амадор активно підтримує Україну у такий складний час. Він бере участь у різноманітних ініціативах: організовує збір коштів для Збройних Сил України, проводить зустрічі з військовослужбовцями та влаштовує майстер-класи для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб.