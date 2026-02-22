Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова виходить заміж

Учасниця команди "Тріо різні" і телешоу "Жіночий квартал" Анастасія Оруджова поділилась приємною новиною. Акторка повідомила, що виходить заміж за свого коханого Руслана.

Про заручини з Русланом Анастасія розповіла в інстаграмі. Вона показала обручку, яку подарував обранець.

Теж цікаво MELOVIN знову в центрі уваги: що відомо про його останні стосунки та чому їх називають піаром

Анастасія Оруджова опублікувала серію чорно-білих фотографій, на яких позує з Русланом Зарбалієвим. Чоловік працює ведучим, сценаристом та гумористом. На світлинах можна побачити каблучку, яку він подарував коханій.

Так,

– коротко підписала фото Оруджова.

Анастасія Оруджова з нареченим / фото Марта Адамчук

У коментарях під дописом Олексій Дурнєв запитав в Анастасії, коли Руслан їй освідчився. Акторка відповіла, що вони заручилися у колі найрідніших.

Оруджова відповіла на коментар Дурнєва / Скриншот з інстаграму

Закоханих привітали солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Анна Саліванчук, блогерка Даша Кубік, співак Вадим Олійник, ведуча Валерія Товстолєс та інші.

Що відомо про стосунки Анастасії та Руслана?