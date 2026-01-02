Відпочивали разом у Буковелі: фіналістку "Холостяка" застукали за поцілунком з відомим співаком

Перед виходом пост-шоу "Холостяка" у мережі активно обговорюють фіналістку проєкту Анастасію Половинкіну. Дівчину застукали за поцілунком зі співаком OSTROVSKYI (Віталій Островський).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads tanita_romano. Вона опублікувала два фото з Анастасією Половинкіною: на першому дівчина сидить поруч з Тарасом Цимбалюком, а на іншому – цілується з Островським.

До речі Цимбалюка застукали у Буковелі з фіналісткою "Холостяка": переможниця проєкту відреагувала

Threads знову не може визначитись, хто там з ким і де. А люди тим часом просто відпочивають. Ну зустрілися в Буковелі, десь посиділи – з ким не буває. Три місяці на одному проєкті тусили, не чужі ж. Головне, щоб усі були щасливі,

– йдеться у дописі Тетяни.

Половиніна та Островський цими днями відпочивали разом у Буковелі. Сьогодні ж співак повідомив у сториз, що вони відправляються в Одесу. Цікаво, що Анастасія та Віталій вже певний час публікують спільні відео.

Зазначимо, що Віталію Островському довгий час приписують роман з Мішель Андраде. Артисти публікують спільний контент, а на початку лютого випустили трек – "По-різному".

Ми іноді зустрічаємося раз на тиждень, зняти відео. Коли писали пісню, то зустрічалися,

– коментував чутки Островський на Weekend Show на М1.

Анастасія Половинкіна і Тарас Цимбалюк зустрілися у Буковелі