12 лютого, 19:33
Фіналістка "Холостяка-14" укотре натякнула на стосунки з відомим співаком: романтичне фото

Марія Примич
Основні тези
  • Анастасія Половинкіна натякнула на стосунки з Віталієм Островським, опублікувавши спільне романтичне фото в Instagram.
  • На фото вони обіймаються та усміхаються, підписавши його: "Тепер офіційно", залишивши шанувальників в інтригах.

Фіналістка 14 сезону проєкту "Холостяк" Анастасія Половинкіна вкотре натякнула, що зустрічається з відомим українським співаком Віталієм Островським. Знаменитостям уже довгий час приписують роман.

Половинкіна та Островський опублікували спільне романтичне фото в інстаграмі. Вони заінтригували підписом.

До речі Фіналістка "Холостяка-14" відреагувала на чутки про роман з відомим співаком

На фотографії Анастасія Половинкіна сидить на колінах у Віталія Островського. Вони обіймають одне одного та усміхаються. Під світлиною знаменитості написали: "Тепер офіційно", але подробицями не поділились.

Віталій Островський та Анастасія Половинкіна / Фото з інстаграму

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди вважають, що таким чином Анастасія та Віталій підтвердили стосунки:

  • "Дуже гарні! Будьте щасливі".
  • "Яка пара. Дуже гарні!"
  • "Котусики".
  • "Гідна жінка дістається тільки гідному чоловіку. Щастя вам".
  • "Ви реально схожі".
  • "Найкрасивіша пара".

Коментарі під дописом Половинкіної та Островського / Скриншоти з інстаграму

 

 

Що цьому передувало?