Слащавий нарцис, – Анастасія Приходько здивувала заявою про Цимбалюка

Анастасія Приходько висловилася на тему крашів серед молоді. Співачка поділилась власними роздумами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Приходько. У дописі вона, зокрема, згадала актора Тараса Цимбалюка, який був головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк".

Анастасія Приходько розповіла, що її крашами у дитинстві були Космос, "Ошпарений" і Бодров. Як пише OBOZ.UA, співачка могла мати на увазі Космоса з російського серіалу "Бригада", Димона "Ошпареного" з російського фільму "Бумер" і російського актора та режисера Сергія Бодрова-молодшого.

І от я задумалась: а в моєму дитинстві чого не було крашів з України? І я зрозуміла, що в нас не роблять героїв на екрані, бо в нас їх просто немає, або носяться з одним. Типу, зараз – Цимбалюк, але для мене він – слащавий нарцис, не люблю таких! Він – кльовий, ок, але він один,

– написала Приходько.

Артистка пригадала, що свого часу крашем був лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко, проте зазначила, що він "не герой її роману". Анастасія додала, що не було нікого, щоб клеїти постери.

І в мене виникло питання: чому так? У нас усі мають бути хорошими, милими добрими. Герої у нас – Дзідзьо, Горбунов, Полякова, Сердючка і Потап. Але якщо виникає герой, який не вписується в таку історію, його просто не пускають, бо всі мають веселитися – Пес Патрон, повітряна тривога і "горить, палає техніка ворожа",

– вважає співачка.

За словами Приходько, сучасні діти шукають крашів в інших країнах: дивляться аніме, слухають південнокорейський гурт BTS і західну музику. Артистка стверджує, що дівчатам подобаються "погані хлопці", але навіть Віталій Козловський "не дотягує до філяй, філяй" (ймовірно, вона має на увазі пісню Vielleicht Vielleicht).

Веталь, ти молодець, але не мій смак. Це не для образ, а для роздуму. Тільки не пишіть про Бандеру, то геть не туди,

– підсумувала Анастасія.

