Фіналістка "Холостяка" відреагувала на суперечку між Тереном і переможницею через мовне питання

Днями учасники шоу "Холостяк 13" опинилися в центрі публічної дискусії через розбіжності в поглядах на мовне питання. Олександр Терен публічно висловив незгоду з позицією своєї дівчини Інни Бєлєнь щодо ставлення до російськомовних громадян у східних містах України.

Фіналістка "Холостяка 13" Анастасія Юзьвак розкритикувала публічне з'ясування стосунків між партнерами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Насамперед Анастасія зауважила, що зараз не хотіла б вступати в стосунки з медійним чоловіком, проте якщо так станеться, вона вважає, що всі конфлікти й непорозуміння треба вирішувати сам на сам, а вже потім, якщо чоловіку так захочеться, висвітлювати це в соцмережах, при цьому не переходячи на особистості.

Я вважаю, що все, що в стосунках, має вирішуватися між двома людьми, навіть якщо вони медійні. Це те, як я б хотіла, щоб в мене було,

– зазначила Юзьвак.

Вона також висловила здивування щодо публічного обговорення партнерів: "Який я чоловік тоді у своїх очах, наскільки я ціную свій вибір, якщо так висвічую свою жінку?".

Інтерв'ю з Анастасією Юзьвак: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями в інтерв'ю Славі Дьоміну переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь висловилась про упереджене ставлення до російськомовних громадян. Згодом Олександр Терен публічно відреагував на цю заяву, висловивши здивування поглядами Інни на мовне питання. Водночас, за словами чоловіка, це не стало причиною для розриву стосунків у парі.