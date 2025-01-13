Финалистка "Холостяка 13" Анастасия Юзьвак раскритиковала публичное выяснение отношений между партнерами. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Славы Демина.

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Прежде всего Анастасия отметила, что сейчас не хотела бы вступать в отношения с медийным мужчиной, однако если так произойдет, она считает, что все конфликты и недоразумения надо решать один на один, а уже потом, если мужчине так захочется, освещать это в соцсетях, при этом не переходя на личности.

Я считаю, что все, что в отношениях, должно решаться между двумя людьми, даже если они медийные. Это то, как я бы хотела, чтобы у меня было,

– отметила Юзьвак.

Она также выразила удивление относительно публичного обсуждения партнеров: "Какой я мужчина тогда в своих глазах, насколько я ценю свой выбор, если так высвечиваю свою женщину?".

Интервью с Анастасией Юзьвак: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях в интервью Славе Демину победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень высказалась о предвзятом отношении к русскоязычным гражданам. Впоследствии Александр Терен публично отреагировал на это заявление, выразив удивление взглядами Инны на языковой вопрос. По словам мужа, это не стало причиной для разрыва отношений в паре.