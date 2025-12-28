Заможний і дорослий: кум Лободи поділився подробицями про її таємного чоловіка
- Світлана Лобода перебуває у шлюбі із заможним чоловіком, але деталі про нього не розголошуються.
- Її чоловік є патріотом України й ніколи не був у Росії, а завжди жив у Європі.
Світлана Лобода не ділиться подробицями особистого життя. Проте кум співачки, шоумен Анатолій Анатоліч, розповів, що вона перебуває у шлюбі із заможним чоловіком.
Про це він заявив у шоу #ністиданісовісті. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Анатолій Анатоліч поділився, що кілька разів бачився з чоловіком Світлани Лободи. Шоумен зустрівся з ним у Лос-Анджелесі, коли співачка жила там. Саме у США вона народжувала другу доньку.
Усе добре (в особистому житті Лободи – 24 Канал). Ну, у неї чоловік. Заможний. Хороший, дорослий,
– зазначив Анатоліч.
Однак кум Світлани не розкрив ім'я її обранця і не розповів, чим він займається. Ба більше, шоумен заявив, що не знає, чи є він батьком її другої доньки. Однак зізнався, що йому подобається смак Лободи на чоловіків.
Але вони дуже різні. Взяти Андрія Царя і теперішнього чоловіка – це зовсім різні образи та історії,
– додав шоумен.
Для довідки! Лобода є хрещеною мамою старшої доньки Анатоліча Аліси.
Нагадаємо, у 2023 році в інтерв'ю Раміні Есхакзай Світлана Лобода розповідала, що її чоловік – "великий патріот України" і багато допомагає нашій країні.
Він гарна людина. Він ненавидить режим, який розбомблює наші сім'ї, наше життя, який знищив багато всього, що ми будували,
– зазначила співачка.
До того ж Лобода поділилась, що її коханий ніколи не був у Росії та завжди жив у Європі.
Анатолій Анатоліч у шоу #ністиданісовісті: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Світлани Лободи?
Нагадаємо, що батьком старшої доньки Світлани Лободи, Євангеліни, є танцюрист та хореограф Андрій Цар, який працював з балетом співачки й з балетом Freedom. Співачка вперше стала мамою у 2011 році.
Другу доньку, Тільду, Лобода народила у 2018 році, але невідомо, від кого. Водночас довгий час у мережі ходили чутки про роман артистки з вокалістом німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.