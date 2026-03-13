Укр Рус
13 березня, 16:35
2

Андрій Бєдняков показав, як підросли його діти: нові фото з донькою і сином

Марія Касій
Основні тези
  • Андрій Бєдняков поділився новими сімейними фото з дітьми, які зняті під час професійної фотосесії.

Український ведучий Андрій Бєдняков потішив шанувальників новими сімейними фото. Шоумен показав, як підросли його діти.

Телеведучий опублікував серію теплих знімків на своїй сторінці в інстаграмі. Він позував разом з дітьми під час професійної фотосесії. 

Андрій Бєдняков постав з дітьми у фотостудії. Для зйомки сім'я обрала легкі та затишні образи. Ведучий одягнув світлі джинси, футболку й незмінну кепку. 10-річна Ксенія обрала схожий аутфіт і теж постала в футболці та джинсах, створивши family look. 


Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Маленький Остап позував перед камерою у світлій кофтинці з комірцем та бежевих штанах. На фото зірковий тато ніжно обіймає малечу, а вони радісно позують поруч. 


Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова


Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Бєдняков залишив світлини без підпису, адже фото кажуть все самі за себе. Це зауважили й фани у коментарях. 

  • "Круто і щиро. Щастя вам";
  • "Прекрасні фото";
  • "Справжні і такі домашні";
  • "Класний тато. Щастя всій вашій родині";
  • "Люблю вашу родину". 

Зазначимо, в інтерв'ю "Бомбардиру" Андрій Бєдняков розповів, що він залишився у хороших стосунках з колишньою дружиною Настею Короткою. Вони живуть неподалік, щоб було зручно обом піклуватися про дітей.

Що відомо про Андрія Бєднякова? 

  • Андрій Бєдняков – відомий український телеведучий, гуморист та шоумен. Він став відомим після участі в тревел-шоу "Орел і решка". Також працював ведучим в інших розважальних проєктах. Зараз займається випусками власних шоу.
  • Тривалий час Андрій Бєдняков був у стосунках з акторкою і гумористкою Анастасією Короткою. У подружжя народилось двоє дітей – донька Ксенія та син Остап.
  • У 2024 році пара оголосила про розлучення. Водночас колишнє подружжя підкреслило, що зберегло повагу одне до одного.