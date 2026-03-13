Андрій Бєдняков показав, як підросли його діти: нові фото з донькою і сином
- Андрій Бєдняков поділився новими сімейними фото з дітьми, які зняті під час професійної фотосесії.
Український ведучий Андрій Бєдняков потішив шанувальників новими сімейними фото. Шоумен показав, як підросли його діти.
Телеведучий опублікував серію теплих знімків на своїй сторінці в інстаграмі. Він позував разом з дітьми під час професійної фотосесії.
Андрій Бєдняков постав з дітьми у фотостудії. Для зйомки сім'я обрала легкі та затишні образи. Ведучий одягнув світлі джинси, футболку й незмінну кепку. 10-річна Ксенія обрала схожий аутфіт і теж постала в футболці та джинсах, створивши family look.
Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Маленький Остап позував перед камерою у світлій кофтинці з комірцем та бежевих штанах. На фото зірковий тато ніжно обіймає малечу, а вони радісно позують поруч.
Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Андрій Бєдняков з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Бєдняков залишив світлини без підпису, адже фото кажуть все самі за себе. Це зауважили й фани у коментарях.
- "Круто і щиро. Щастя вам";
- "Прекрасні фото";
- "Справжні і такі домашні";
- "Класний тато. Щастя всій вашій родині";
- "Люблю вашу родину".
Зазначимо, в інтерв'ю "Бомбардиру" Андрій Бєдняков розповів, що він залишився у хороших стосунках з колишньою дружиною Настею Короткою. Вони живуть неподалік, щоб було зручно обом піклуватися про дітей.
Що відомо про Андрія Бєднякова?
- Андрій Бєдняков – відомий український телеведучий, гуморист та шоумен. Він став відомим після участі в тревел-шоу "Орел і решка". Також працював ведучим в інших розважальних проєктах. Зараз займається випусками власних шоу.
- Тривалий час Андрій Бєдняков був у стосунках з акторкою і гумористкою Анастасією Короткою. У подружжя народилось двоє дітей – донька Ксенія та син Остап.
- У 2024 році пара оголосила про розлучення. Водночас колишнє подружжя підкреслило, що зберегло повагу одне до одного.