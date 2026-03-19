Укр Рус
Show24 Українські зірки Віз доньку у садок: відомий український ведучий потрапив у ДТП
19 березня, 13:22
Віз доньку у садок: відомий український ведучий потрапив у ДТП

Марія Касій
Основні тези
  • Ведучий Андрій Джеджула потрапив у ДТП, коли віз доньку до садка, на щастя, ніхто не постраждав.
  • Джеджула закликав водіїв бути обережними по дорозі до Дарницького моста через часті аварії в цьому місці.

Андрій Джеджула потрапив в аварію – це сталось неподалік від його дому. Шоумен розповів, що саме трапилося.

Андрій Джеджула поділився деталями у відео на своїй сторінці в інстаграмі. На щастя, через ДТП ніхто не постраждав. 

19 березня ведучий віз доньку Адель у дитячий садок. По дорозі на Дарницький міст у нього врізалась інша автівка. У відео помітно, що на машині Джеджули з'явилися чималі вм'ятини та подряпини. 

Не знаю, хто зробив цей смертельно небезпечний розворот. Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. Емоції зашкалювали, 
– поділився Андрій Джеджула.

Шоумен розповів, що такі аварії стаються на цьому місці постійно. Тому звернувся до інших водіїв з порадою.

"Звертаюсь до всіх, хто зранку їде на Дарницький міст. Щоразу трапляються одні й ті самі автопригоди. Не ставайте у лівий ряд, їдьте в середньому і правому", – сказав Джеджула. 

Андрій Джеджула потрапив у ДТП: відео

Ведучий додав, що йому доволі прикро потрапити в ДТП неподалік від дому. Адже під час поїздок у Донецькій чи Запорізькій області все відбувалось без інцидентів. Зараз Джеджула сподівається на оперативну реакцію від страхової компанії. 

Зазначимо, у січні цього року завершився розгляд справи про ДТП, унаслідок якої загинула блогерка Анна Жук. Про це повідомило Суспільне Полтава.

Хто з зірок раніше потрапляв в аварії? 

  • Наталія Могилевська потрапила в ДТП на початку лютого цього року. Три автомобілі стикнулися на дорозі через ожеледь. Сама артистка не постраждала. Цей інцидент трапився у роковини загибелі Кузьми Скрябіна.
  • Також взимку цього року в аварію потрапила дружина українського актора Артура Логая – Євгенія. В авто тоді був син та собака.
  • У листопаді 2025 року учасницею дорожньо-транспортної пригоди стала реперка alyona alyona. Тоді вона зізналась, що сама винна в аварії, адже не дотримувалась безпечної дистанції та наїхала на інше авто.
  • У березні 2025 в аварію потрапила співачка Lida Lee. Її автівка зіштовхнулась з іншою машиною. Автомобіль артистки не міг продовжувати рух, тому Лідії довелось викликати евакуатор. Сама зірка не постраждала.