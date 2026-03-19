Віз доньку у садок: відомий український ведучий потрапив у ДТП

Андрій Джеджула потрапив в аварію – це сталось неподалік від його дому. Шоумен розповів, що саме трапилося.

Андрій Джеджула поділився деталями у відео на своїй сторінці в інстаграмі. На щастя, через ДТП ніхто не постраждав.

До слова У Львові блогер "приклеїв" знайомого до даху авто і потрапив у ДТП

19 березня ведучий віз доньку Адель у дитячий садок. По дорозі на Дарницький міст у нього врізалась інша автівка. У відео помітно, що на машині Джеджули з'явилися чималі вм'ятини та подряпини.

Не знаю, хто зробив цей смертельно небезпечний розворот. Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. Емоції зашкалювали,

– поділився Андрій Джеджула.

Шоумен розповів, що такі аварії стаються на цьому місці постійно. Тому звернувся до інших водіїв з порадою.

"Звертаюсь до всіх, хто зранку їде на Дарницький міст. Щоразу трапляються одні й ті самі автопригоди. Не ставайте у лівий ряд, їдьте в середньому і правому", – сказав Джеджула.

Ведучий додав, що йому доволі прикро потрапити в ДТП неподалік від дому. Адже під час поїздок у Донецькій чи Запорізькій області все відбувалось без інцидентів. Зараз Джеджула сподівається на оперативну реакцію від страхової компанії.

Зазначимо, у січні цього року завершився розгляд справи про ДТП, унаслідок якої загинула блогерка Анна Жук. Про це повідомило Суспільне Полтава.

Хто з зірок раніше потрапляв в аварії?