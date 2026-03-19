Віз доньку у садок: відомий український ведучий потрапив у ДТП
- Ведучий Андрій Джеджула потрапив у ДТП, коли віз доньку до садка, на щастя, ніхто не постраждав.
- Джеджула закликав водіїв бути обережними по дорозі до Дарницького моста через часті аварії в цьому місці.
Андрій Джеджула потрапив в аварію – це сталось неподалік від його дому. Шоумен розповів, що саме трапилося.
Андрій Джеджула поділився деталями у відео на своїй сторінці в інстаграмі. На щастя, через ДТП ніхто не постраждав.
19 березня ведучий віз доньку Адель у дитячий садок. По дорозі на Дарницький міст у нього врізалась інша автівка. У відео помітно, що на машині Джеджули з'явилися чималі вм'ятини та подряпини.
Не знаю, хто зробив цей смертельно небезпечний розворот. Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. Емоції зашкалювали,
– поділився Андрій Джеджула.
Шоумен розповів, що такі аварії стаються на цьому місці постійно. Тому звернувся до інших водіїв з порадою.
"Звертаюсь до всіх, хто зранку їде на Дарницький міст. Щоразу трапляються одні й ті самі автопригоди. Не ставайте у лівий ряд, їдьте в середньому і правому", – сказав Джеджула.
Ведучий додав, що йому доволі прикро потрапити в ДТП неподалік від дому. Адже під час поїздок у Донецькій чи Запорізькій області все відбувалось без інцидентів. Зараз Джеджула сподівається на оперативну реакцію від страхової компанії.
Зазначимо, у січні цього року завершився розгляд справи про ДТП, унаслідок якої загинула блогерка Анна Жук. Про це повідомило Суспільне Полтава.
Хто з зірок раніше потрапляв в аварії?
- Наталія Могилевська потрапила в ДТП на початку лютого цього року. Три автомобілі стикнулися на дорозі через ожеледь. Сама артистка не постраждала. Цей інцидент трапився у роковини загибелі Кузьми Скрябіна.
- Також взимку цього року в аварію потрапила дружина українського актора Артура Логая – Євгенія. В авто тоді був син та собака.
- У листопаді 2025 року учасницею дорожньо-транспортної пригоди стала реперка alyona alyona. Тоді вона зізналась, що сама винна в аварії, адже не дотримувалась безпечної дистанції та наїхала на інше авто.
- У березні 2025 в аварію потрапила співачка Lida Lee. Її автівка зіштовхнулась з іншою машиною. Автомобіль артистки не міг продовжувати рух, тому Лідії довелось викликати евакуатор. Сама зірка не постраждала.