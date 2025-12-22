Поводився недостойно, – Федінчик відповів, чи підіймав руку на Денисенко

Сьогодні, 22 грудня, вийшло перше за чотири роки інтерв'ю з Андрієм Федінчиком. Актор прокоментував деякі заяви своєї колишньої дружини Наталки Денисенко, які прозвучали під час її розмови з Машею Єфросиніною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк. Денисенко, зокрема, говорила, що під час повномасштабного вторгнення чоловік став жорсткішим і ображав її.

Андрій Федінчик зізнався, що став закритішим та інколи дійсно проявляв жорсткість.

З сином, наприклад. Коли він уже дозволяв собі надлишок. Він міг вдарити бабусю. Ну, він ще маленький. Я йому жорстко казав: "Цього робити не можна". Жорстоким – ні. Як і мій батько: він не був жорстоким, а був жорстким. Сподіваюся, що я такий, як і батько,

– поділився актор.

Для довідки! Федінчик і Денисенко виховують сина Андрія.

Чоловік також підтвердив, що дійсно ображав Денисенко, однак зазначив, що це було вже після розставання. Федінчик пояснив, що відчував "величезний біль" через те, що вони розійшлися "неправильно".

Я, на жаль, поводився недостойно й ображав її. Мені за це соромно. Але це сталося тому, що ми розсталися не через те, що в неї зникли почуття, а все було зовсім по-іншому. Так, я мав все одно гідно вийти з цієї ситуації. У мене не вийшло через біль і внутрішнє величезне розчарування,

– зазначив Андрій.

Важливо! Андрій Федінчик заявив, що дружина зраджувала його з моделлю і бізнесменом Юрієм Савранським. Актору повідомили, що їхні стосунки розпочалися влітку 2024 року.

Водночас Федінчик наголосив, що ніколи не підіймав руку на Наталку. Актор додав, що для нього це "табу".

Інтерв'ю з Андрієм Федінчиком: дивіться відео онлайн

Що Наталка Денисенко говорила в інтерв'ю?