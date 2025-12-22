Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Денисенко, в частности, говорила, что во время полномасштабного вторжения муж стал жестче и оскорблял ее.

Андрей Фединчик признался, что стал более закрытым и иногда действительно проявлял жесткость.

С сыном, например. Когда он уже позволял себе излишек. Он мог ударить бабушку. Ну, он еще маленький. Я ему жестко говорил: "Этого делать нельзя". Жестоким – нет. Как и мой отец: он не был жестоким, а был жестким. Надеюсь, что я такой, как и отец,

– поделился актер.

Для справки! Фединчик и Денисенко воспитывают сына Андрея.

Мужчина также подтвердил, что действительно оскорблял Денисенко, однако отметил, что это было уже после расставания. Фединчик объяснил, что чувствовал "огромную боль" из-за того, что они разошлись "неправильно".

Я, к сожалению, вел себя недостойно и оскорблял ее. Мне за это стыдно. Но это произошло потому, что мы расстались не из-за того, что у нее исчезли чувства, а все было совсем по-другому. Да, я должен был все равно достойно выйти из этой ситуации. У меня не получилось из-за боли и внутреннего огромного разочарования,

– отметил Андрей.

Важно! Андрей Фединчик заявил, что жена изменяла ему с моделью и бизнесменом Юрием Савранским. Актеру сообщили, что их отношения начались летом 2024 года.

В то же время Фединчик подчеркнул, что никогда не поднимал руку на Наташу. Актер добавил, что для него это "табу".

