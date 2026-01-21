Укр Рус
21 січня, 10:48
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ

Марта Гнат
Основні тези
  • Письменник Андрій Любка ухвалив рішення про мобілізацію до ЗСУ в жовтні 2025 року.
  • Він повідомив про своє рішення публічно на своїй інстаграм-сторінці.

Рішення про мобілізаціюб письменник із Закарпаття ухвалив ще у жовтні 2025 року. Про це рішення Андрій Любка повідомив публічно вчора ввечері.

Відповідну заяву волонтер опублікував на своїй інстаграм-сторінці, зазначивши що залагодив усі свої справи й зараз вирушає на базову військову підготовку.

Не пропустіть Знявся у фільмі Байдака та збирав мільйони на ЗСУ: де зараз зірка "Ліги сміху" Марк Куцевалов

Андрій навіть обрав собі підрозділ, де планує проходити службу. Однак Любка не повідомив назву підрозділу.

Рішення мобілізуватися я ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП. Ще не знаю, як виглядатиме моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво, 
– припускає чоловік.

Він висловив сподівання, що новий досвід стане корисним для нього, як письменнику.

Волонтер вважає, що зараз настав час "бути не тільки для ЗСУ, а в ЗСУ". На думку Андрія, якщо хочемо перемогти у війні з російським ворогом, то служити мають усі.

Настала моя черга – і це по-чесному, 
– підкреслив Любка.

Крім того, опублікував фото з автівкою, яка стала його крайньою волонтерською діяльністю. Це 415-й придбаний автомобіль за роки волонтерської роботи. Він подякував команді за пророблену роботу, а людям – за донати та підтримку.

Андрій Любка звітує про волонтерську діяльність / Фото з інстаграму письменника

Нещодавно акторка Римма Зюбіна розповіла на ютуб-каналі центру протидії дезінформації про свого сина. З перших днів хлопець їздив на фронт із міжнародними військовими журналістами як перекладач. Даниїл також працював у Бучі та Ірпені у період, коли ці території залишалися сірою зоною. Згодом сам прийняв рішення долучитися до війська.

Хто ще з відомих людей мобілізувався до лав ЗСУ?

  • Комік Кирило Ганін підтвердив, що долучився до лав Збройних Сил України. Чоловік наголосив, що ухвалив таке рішення не для хайпу.
  • Ярина Квасній, виконавиця хіта "Парова машина", мобілізувалася та служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні.
  • Український репер Міша Правильний мобілізувався до лав ЗСУ та став частиною батальйону "Нахтігаль". За словами виконавця, він міг уникнути служби, але все ж вирішив мобілізуватись за власним бажанням.