Бізнесвумен Сабіна Мусіна відповіла на звинувачення свого колишнього Андрія Трушковського, що нібито її перший чоловік Костянтин Чередніченко дав кошти на відкриття салону краси G.Bar, які були вкраденими.

Мусіна зізналась, що шокована, тож їй "потрібен був час, щоб сформулювати свою думку без емоцій". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку бізнесвумен в Threads.

Але як співвласниця компанії, яка в першу чергу несе відповідальність за команду та партнерів, з якими роками ми вибудовували бізнес, я хочу висловити свою позицію і зроблю все необхідне, щоб захистити те, що будувалось понад 10 років, справу, яку робила велика команда людей, а це неоціненно,

– заявила Сабіна Мусіна.

Бізнесвумен наголосила, що G.Bar не був відкритий на вкрадені кошти. Жінка звинуватила Андрія Трушковського у наклепі, спробі зруйнувати її гідність, честь, ділову репутацію, і додала, що за це доведеться нести відповідальність.

Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує "беззаперечні докази" та дасть свою оцінку,

– зазначила співзасновниця G.Bar.

Інші плітки й деталі особистого життя Мусіна не коментуватиме. Бізнесвумен подякувала людям за підтримку.

Сабіна Мусіна відповіла на звинувачення / Фото з Threads

Шлюб Сабіни Мусіної й Костянтина Чередніченка завершився понад 10 років тому. За словами бізнесвумен, відтоді вона не має жодного відношення "до життя, діяльності чи фінансових справ колишнього чоловіка".

Будь-які спроби пов'язати моє ім'я, мій бізнес або мою команду з кримінальним провадженням, відкритим проти нього, є маніпуляцією та введенням суспільства в оману. Поширення неправдивої інформації про мою нібито "причетність" до корупційних дій колишнього чоловіка не лише підриває мою ділову репутацію, а й завдає шкоди чесним людям, які працюють зі мною,

– підкреслила вона.

Сабіна Мусіна про колишнього чоловіка / Скриншот з Threads

Для довідки! Костянтин Чередніченко – перший чоловік Сабіни Мусіної, від якого вона народила доньку Кіру. У 2020 році бізнесвумен вийшла заміж за Андрія Трушковського. Через рік вони розлучилися.

Торік Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі щодо розтрати 3,5 мільйона гривень у державній компанії "Укрінмаш" зі структури концерну "Укроборонпром". Йдеться про 2014-2015 роки. Серед сімох обвинувачених був і ексзаступник гендиректора "Укрінмашу" Костянтин Чередніченко. Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна, про це повідомляв Центр протидії корупції.

Що сказав Андрій Трушковський?